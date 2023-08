Nacho Palau reacciona al atraco a punto de pistola sufrido por Miguel Bosé y sus hijos en México

MADRID, 22 (CHANCE)

Miguel Bosé y sus hijos Diego y Tadeo, de 11 años, vivieron el pasado viernes el mayor susto de sus vidas. Tal y como trascendió en la mañana de este lunes y confirmó horas después el cantante, una banda de diez individuos encapuchados asaltaron su mansión en México a punta de pistola y, tras maniatarlos, les retuvieron mientras se hacían con un botín -joyas, dinero y objetos personales- que podría superar los 3 millones de euros.

"Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Para hacerlo corto estamos todos bien, mis hijos se portaron como dos valientes admirables" ha explicado el artista en sus redes sociales, agradeciendo "el apoyo y la preocupación" de sus seguidores en este trance de pesadilla que, como ha dejado claro, no va a hacer que abandone México, "el país más hospitalario del planeta".

Un atraco en el que afortunadamente ni Miguel ni sus hijos sufrieron ningún daño, y al que no ha tardado en reaccionar Nacho Palau. A pesar de su acercamiento con el cantante tras el cáncer de garganta que sufrió hace un año -tan buena es su relación que han disfrutado de unas vacaciones juntos con sus pequeños en Mallorca y el esculor no cierra la puerta a una reconciliación-, el valenciano ha reconocido que se enteró por la prensa del asalto a punta de pistola sufrido por su expareja y dos de sus niños, Diego y Tadeo.

Este lunes, poco después de trascender el suceso, Nacho respondía a la llamada de la periodista Isabel Rábago y justificaba que Bosé no le hubiese contado nada "por el cambio horario". "Me he enterado por los medios de comunicación, como vosotros", explicaba, asegurando que a lo largo de la mañana se pondría en contacto con el artista para saber de primera mano cómo había sido el asalto y como estaban sus hijos.

24 horas después de esta primera reacción, Palau ha hablado con la también periodista Paloma Barrientos y ha revelado que ya ha podido hablar con Miguel y con sus hijos, asegurando que el cantante le ha dicho que "está todo bien" y que lo único es que ahora tienen que estar "tranquilos" y que Diego y Tadeo, a los que se refiere como "mis hijos" "no tengan secuelas" tras el atraco.

Además, Nacho ha vuelto a 'disculpar' que Bosé no le hubiese contado nada por el "cambio horario". Algo que como han apuntado en 'El programa del verano' resulta de lo más extraño teniendo en cuenta que el asalto a la mansión del cantante de 'Morenamía' tuvo lugar en la tarde noche del viernes hora mexicana (madrugada hora española) y no se hizo público hasta el lunes. Es decir, casi 72 horas en las que llama la atención que el artista no llamase a su expareja para contarle lo sucedido.