Nace una alianza por la Convivencia y la Constitución frente a extremismos

Una veintena de plataformas sociales se han unido en torno a un "gran acuerdo por la Convivencia y la Constitución" que han presentado este miércoles para impulsar la reforma de leyes y denunciar acciones de intolerancia en todas sus formas, como racismo, xenofobia y supremacismo.

Entre las organizaciones que integran esta alianza, están Movimiento contra la Intolerancia, Impulso Ciudadano, Consejo de Víctimas de Delito de Odio y Discriminación, Plataforma contra la Discriminación por Edad, la Red Europea contra los Crímenes de Odio y la Plataforma contra el Antisemitismo.

Según ha explicado el coordinador de la iniciativa, Esteban Ibarra, se crea "no por el auge de un partido en concreto, sino por el crecimiento de las tensiones que hay en España por la polarización, las alarmas y la preocupación por un discurso de odio; es fundamentalmente por las tensiones de separatismo y por los extremismos populistas de todo tipo".

Las entidades han suscrito un acuerdo "en defensa de la dignidad de las personas, la universalidad de los derechos humanos, la convivencia democrática y los principios y valores de la Constitución", e iniciado un proceso de confluencia y de unidad de acción que quieren concluir con la convención que celebrarán el próximo 14 de marzo en Madrid.

"Somos conscientes de que el mundo está en llamas, a muchos niveles, no queremos ser alarmistas; Europa está inquietante por muchos factores y España participa del problema, especialmente con las tensiones separatistas y también por el crecimiento de extremismos de todo tipo", ha aseverado Ibarra.

En el documento del acuerdo, las entidades invitan "a las gentes de bien a unirse a este compromiso común y colectivo" y expresan su preocupación "por la creciente polarización social" y "la presencia de signos de radicalización y de organizaciones que impulsan procesos de extremismo, fanatismo y odio radicado en la intolerancia".

"Queremos frenar todo lo que erosiona la convivencia, no queremos fracturas, sino personas que puedan disfrutar de normativas y medidas democráticas", ha dicho Ibarra, quien ha señalado que es una iniciativa apartidista.

"Queremos tener voz, viene un ciclo político muy difícil y no vamos a sustituir a partidos políticos, no representamos a nadie; nace a partir de la madurez de las organizaciones sociales y lo que busca no es una federación, sino un acuerdo por la convivencia y la constitución", ha concluido.