Museos de Ciencias de Europa y EE.UU admiten que hay que reconectar con el público: "Se sienten intimidados al entrar"

Directores de museos de ciencias naturales de Estados Unidos, Londres y París han reconocido que hay una parte "muy importante" de la población que "no está interesada" en las ciencias, por lo que han apostado por "conectar" mejor con los ciudadanos.

Así lo han manifestado el director del Museo de Historia Natural de Londres, Doug Gurr; la directora del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, Lisa Guggenheim; el director del Museo de Historia Natural de París, Bruno David; y el director del Museo de Zoología de la Universidad de Harvard en Cambridge, Gonzalo Giribet, durante el foro internacional organizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales con motivo de su 250 aniversario.

"El museo es un edificio muy grande y parte de la población se siente intimidada a entrar por la puerta por pensar que no es bienvenida", ha señalado Gurr.

Asimismo, el director del Museo de Historia Natural de Londres ha asegurado que han realizado un buen trabajo para atraer a los colegios, pero ha matizado que tienen que "saber comunicar bien" para poder llegar a los distintos segmentos de la población.

También ha defendido que los museos tienen que hacer accesibles sus colecciones a todo el que quiera acceder a ellas. "Tenemos que hacer nuestras colecciones visibles", ha precisado Gurr.

En la misma línea, el director del Museo de Historia Natural de París ha incidido en la necesidad de "difundir la historia natural en la población" y que las personas que acuden a estos museos, en sus palabras, "siempre es el mismo tipo de gente".

Por ello, David ha explicado que intentan hacer "diferentes cosas" como, entre otras cosas, grabar podcast. "Tenemos unos podcast de unos cinco o siente minutos para niños entre tres y siete años hablando de animales que no son los más comunes. También tenemos podcast para adultos y hacemos colaboraciones con programas de radio", ha dicho.

ESTAR EN CONTACTO CON LA GENTE FUERA DEL MUSEO

"Hay gente que ya no quiere venir y no entendemos por qué, hemos decidido salir fuera y explicar qué es el museo y estar en contacto con la gente. Hemos decidido hacer cosas para que la gente quiera entrar al museo. Hay mucha gente que dice que esto no es para mí y entonces no vienen", ha apuntado.

En este punto, el director del Museo de Historia Natural de París ha subrayado que otra de las iniciativas que están llevando a cabo es que en los andenes de diferentes estaciones difunden distinta información "para que la gente se entere de lo que es museo".

"Hay mucha gente a la que no le importan los museos de historias naturales. Necesitamos conectar de manera muy intensa con el público.Hay que jugar con el público, intentamos hacer cosas que el resto de museos no hacen", ha añadido.

Por otro lado, el director del museo parisino ha defendido que impulsar una red internacional de museos "es un buen modelo". "Creo que estamos preparados para hacer eso, organizarnos entre países. Podemos hacerlo, es realmente posible", ha asegurado David, aunque ha matizado que compartir restos humanos entre museos "es algo más difícil, una pesadilla, ya que normalmente los gobiernos no están de acuerdo".

FALTA DE INTERÉS POR LA CIENCIA "EN MUJERES Y JÓVENES DE COLOR"

Durante su intervención, la directora del Museo Americano de Historia Natural ha señalado que han puesto el foco en las personas jóvenes de color en comunidades de Nueva York, para intentar que se sientan atraídos por las ciencias ya que "mujeres y jóvenes de color no están interesados por las ciencias durante su educación".

Por ello, ha hecho hincapié en que los museos "deben apoyar la educación y las carreras de los jóvenes de color y las mujeres en áreas de la ciencia". "Hay una parte muy importante de la población que no está interesada en las ciencias", ha afirmado Guggenheim.

Por su parte, el director del Museo de Zoología de la Universidad de Harvard se ha preguntado cómo pueden las instituciones incrementar el interés de la población por las ciencias y "atraer a los distintos segmentos de la población".

"Hay muchas cosas importantes que hacer para atraer a los distintos segmentos de la población, como a los escolares. Hay que incorporar nuevas tecnologías, pensar en el futuro, pensar qué podemos hacer en el futuro aunque no lo podamos hacer ahora", ha resaltado Giribet, al tiempo que ha apostillado que una función "muy importante" de los museos de ciencias que sean igualitarios.