Murillo exige reflexión sobre la contribución de la docencia a la desigualdad

La secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo, ha pedido este jueves una reflexión sobre la educación que reciben los menores y sobre la formación de los docentes para conocer cómo inciden en la desigualdad entre hombres y mujeres.

"Creo que la formación del profesorado es clave: ¿quién da esa formación, cómo se accede a dar clase, qué exigencias didácticas, qué formas de interpretación del pensar, del sentir y sobre todo de autorizarse a ser una misma tenemos en las aulas? Es verdad que la educación es una forma de llegar a los sitios, ¿pero qué formación estamos dando?", ha sostenido Murillo.

Durante la presentación de la iniciativa de formación de mujeres en competencias digitales y emprendimiento Women 360, de Facebook, la secretaria de Estado ha destacado que sus alumnos universitarios, y sobre todo sus alumnas, "no han tenido una educación donde sean la prioridad de prestarse la atención debida y tomarse como referentes".

Murillo, que ha recordado que Europa necesitará a tres millones de trabajadores formados en competencias digitales, ha incidido en que hay que formar a las niñas y a las mujeres para "que se autoricen y no se secundaricen", en el sentido de que no releguen sus proyectos a los de su pareja.

"Si no me tomo como referencia es muy difícil que yo emprenda caminos complicados como es la futura revolución digital", ha lamentado.

En el acto de presentación de Women 360, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha denunciado que "queda muchísimo por hacer" para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y ha reconocido que, conforme cumple años, es más consciente de las dificultades que se encuentran ellas en el camino.

"Se ha avanzado en muchos temas, tenemos mucha más presencia, hemos logrado estar en el discurso público, pero queda muchísimo por hacer. (...) Tenemos que tener mucha más presencia pública, durante muchísimo tiempo hemos estado excluidas", ha aseverado.

Sáenz de Santamaría también se ha referido a la conciliación como uno de los principales problemas que frenan el desarrollo profesional de las mujeres y a la educación como un factor clave para erradicar la desigualdad.

"Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no piensen como niños y niñas, a que no vean ese muro. (...) La inteligencia y las ganas de trabajar no dependen de que se sea hombre o mujer", ha añadido.