Murcia solicita pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes

El Ejecutivo regional ha propuesto aumentar la franja horaria de los paseos de niños desde las 12.00 hasta las 21.00 horas

El Gobierno murciano va a comunicar al Ministerio de Sanidad que la Región está "preparada" para pasar a la fase 1 el próximo lunes, 11 de mayo, tras en base a los informes preceptivos del servicio de epidemiología y de Salud Pública.

"Nuestros expertos nos dicen que no hay motivo para continuar en la fase 0 y que tenemos capacidad suficiente para dar un paso más y tener la situación bajo control", ha destacado López Miras en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el consejero de Salud, Manuel Villegas.

Tras informar a los partidos con representación en la Asamblea y a los 45 alcaldes de la Región, López Miras ha avanzado que, si el Ministerio lo autoriza, la Región dará el 11 de mayo "un paso más para recuperar la normalidad que todos anhelamos, para la reactivación económica, con todas las cautelas".

"La Región ha afrontado esta crisis sin precedentes de forma ejemplar, de forma que sus ciudadanos y sus empresarios han demostrando una gran responsabilidad", según López Miras, quien ha celebrado que "quedarse en casa ha salvado muchas vidas, y también la precaución con la que se ha salido a la calle cuando se ha autorizado".

Sin embargo, ha advertido que "no hemos llegado al final del camino" y, de hecho, ha recordado que este mismo lunes hubo dos nuevos fallecidos, y 136 personas "nos han dejado ya". Durante un tiempo, ha advertido que "seguirá siendo necesario extremar la cautela, y el comportamiento de toda una sociedad que tendrá que seguir dando muestra de responsabilidad y de civismo".

Ha recordado que la fase 1 en la que entraría la Región a partir del lunes, permitirá reuniones de hasta un máximo de 10 personas; la apertura generalizada de comercios excepto las grandes superficies con aforo limitado al 30%, con una distancia de 2 metros y, cuando no sea posible, un solo cliente.

Asimismo, se establecerá horario preferente para mayores de 65 años; terrazas en la hostelería con una capacidad al 50%; y los ayuntamientos decidirán la apertura de los mercados en la vía pública; mientras que en los lugares de culto religioso podrán abrir con un tercio del aforo, respetando las medidas de seguridad; y también se premitirán los velatorios con un máximo de 15 personas.

"No volverá la normalidad de golpe", según López Miras, quien cree que "debemos ser aún más celosos en las medidas que nos han dado, y aquí no cabe la interpretación política, la cautela en las medidas de protección no admite discusión alguna".

CRITERIOS PARA CAMBIAR DE FASE

Villegas ha destacado que el criterio establecido por el Ministerio para poder pasar a la fase 1 consistía en la capacidad para multiplicar las camas de hospitalización y las de UCI. A este respecto, el consejero ha recordado que la Región tuvo capacidad, incluso, para triplicar esa capacidad en el peor momento de la pandemia.

En concreto, ha recordado que la Región nunca llegó al 100% de ocupación ni de camas de UCi ni de hospitalización. De hecho, ha puntualziado que la Comunidad tuvo hasta 30 y 35 camas de UCI libres en el pico de la pandemia.

Respecto a la incidencia de la pandemia, ha subrayado que la Región no ha registrado prácticamente en los últimos 28 días personas que hayan iniciado síntomas de la enfermedad, y los casos detectados positivos "tienen anticuerpos y han pasado la enfermedad hace tiempo". En concreto, ha indicado que estos nuevos positivos son casos "muy esporádicos" de familiares de pacientes que han pasado la enfermedad o detectados en residencias.

En este sentido, ha asegurado que la Región está "en disposición de detectar los nuevos casos y aislarlos, como en la primera fase", por lo que se encuentra "en las mejores condiciones para afrontar el paso a l siguiente fase".

En cualquier caso, López Miras ha señalado que los criterios que le han llevado a tomar esta decisión se han guiado en todo momento por criterios "científicos y sanitarios, en absoluto por criterios políticos".

CONTROL DE LA MOVILIDAD

Por otra parte, López Miras ha confirmado que uno de los factores que más le preocupan a la hora de pasar a la fase 1 es el del control de la movilidad y, para ello, entiende que el mejor criterio para limitarla "es el de la provincia". Por este motivo, ha pedido que se mantenga este criterio.

Y es que ha recordado que la Región tiene probablemente el menor índice de contagios y, por tanto, es "la menos inmunizada y más vulnerable ante un rebrote". Por ello, considera "imprescindible que la Región no se convierta en territorio receptor de ciudadanos de provincias que estén en una fase anterior".

En este sentido, López Miras ha pedido un refuerzo de los efectivos de Policía Nacional, de Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas para el control de la movilidad.

HORARIO DE SALIDA DE LOS NIÑOS

Finalmente, Villegas ha confirmado que el Gobierno regional ha solicitado alargar de 12.00 a 21.00 horas el periodo de paseo para los niños, "porque hay mejor temperatura para que puedan estar en la calle".

López Miras ha señalado que la intención es que los niños compartan la franja horaria desde las 19.00 hasta las 21.00 horas con el resto de paseantes autorizados en cada escalón, pero siempre apelando a la responsabilidad de la población.

"Entenderán que en los días que empezamos a tener en la Región que estamos teniendo 30 grados, tenemos que flexibilizar para que los niños salgan a la calle en un horario también recomendable para su salud", según López Miras.