Murcia prorroga una semana más limitaciones actuales para aforos y reuniones

El Gobierno de Murcia ha decidido este jueves prorrogar durante toda la próxima semana las limitaciones actuales para aforos y reuniones sociales establecidas para esta, avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de esa región.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha recordado en rueda de prensa que se mantiene en seis el límite de personas no convivientes que pueden reunirse en interiores y exteriores y en la medianoche la hora de cierre de actividades no esenciales.

El aforo para celebraciones es de 100 personas al aire libre y 50 bajo techo y en bares y restaurantes se permite la ocupación de toda la terraza y del 30 % del interior, con mesas a lo sumo de 6 personas no convivientes.

En bodas y ceremonias similares civiles no se podrá superar el 50 % de aforo en espacios cerrados con un máximo de 30 personas No hay cierre perimetral regional ni de ningún municipio pese a los cuatro brotes con 15 casos en total detectados en Caravaca de la Cruz, que aumentan considerablemente la incidencia, pero no se considera preciso acotar el municipio. También hay un brote con 5 casos en una comunión de Cartagena.

Ningún pueblo está en alerta extrema o muy alto, hay 9 en media-alta (Puerto Lumbreras, Cieza, Cehegín, Caravaca, Ulea, Fuente Álamo, Lorquí, Cartagena y Pliego) y los 36 restantes tienen baja incidencia.

Pedreño ha informado de que los contagios se están trasladando a familias y amigos y de que cada vez afectan a personas más jóvenes, de entre 20 y 40 años, tramos de edad en los que está aumentando la incidencia en estos primeros casi cinco días sin toque de queda ni cierre perimetral desde que decayó el pasado domingo el estado de alarma.

Ha cifrado en 70.000 las personas de entre 50 y 79 años y pacientes de riesgo que serán vacunadas a lo largo de la semana, 11.000 solo hoy, fecha hasta la que ya se han administrado 557.667 dosis, 164.167 de ellas con la pauta completa.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que no se contempla la apertura de locales de ocio nocturno y que no hay datos de los efectos del fin del estado de alarma.