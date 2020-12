Murcia estudiará el próximo lunes si endurece las restricciones en Navidad

El Gobierno regional está a la expectativa de comprobar cómo está evolucionando la incidencia de la pandemia en toda España, cuál es la percepción de las diferentes comunidades autónomas y, en ese sentido, "ver si hay que tomar alguna medida adicional o no" de cara a la Navidad, una decisión que adoptará en cualquier caso el próximo lunes.

"Si hay que tomar medidas más restrictivas, se hará, pero esperemos que no haga falta", ha afirmado el portavoz del Comité de Seguimiento del Covid-19 en la Región, Jaime Pérez, al ser preguntado por si la Región apostará en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles por endurecer las restricciones de cara a Navidad.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento, Pérez ha señalado que Murcia se es partidaria de un "acuerdo nacional" y espera a ver la postura de las diferentes comunidades que puedan estar "un poco más preocupadas ahora mismo" que Murcia.

En principio, el cierre perimetral de más municipios no se evaluará hasta el lunes que viene. No obstante, Pérez ha aclarado que "no estaríamos ahora mismo en ese momento porque, realmente, estamos en unas tasas de incidencia todavía aceptables, aunque habrá que ver cómo evolucionan". Así, ha evitado adelantar acontecimientos y ha pedido esperar al próximo lunes para comprobar "cómo ha evolucionado la semana".

En cuanto a la visita de familiares desde otras comunidades autónomas a la Región de Murcia, Pérez ha recordado que estos desplazamientos están autorizados por acuerdo del Consejo Interterritorial para el 23, 24 y 25 de diciembre, aunque deberá ser refrendado en la orden autonómica que se apruebe el lunes que viene.

Con todo, Pérez ha desmentido que se afronte la Navidad "con una cierta normalidad" porque "estamos diciendo que hay que limitar los grupos de personas a diez y se recomienda que sean dos o tres núcleos familiares". Además, recuerda que "estamos limitando el tráfico de personas en los días que no son señalados y estamos diciendo que hay que viajar solo para acercarnos a familiares o allegados".

Ha reconocido que España "está ahora mismo en una situación un poco mejor que la medida europea", algo que "cuesta trabajo decir porque enseguida se te vuelve en contra". No obstante, teniendo estos datos en cuenta, cree que "se puede hacer lo que hemos dicho" y espera que esto no tenga una repercusión "demasiado alta en esa tercera ola".