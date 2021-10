Cs en Murcia anuncia su participación a la movilización por el Mar Menor e insta al PP a que "abandone su cinismo"

Ciudadanos Región de Murcia ha anunciado su participación en la manifestación en defensa del Mar Menor convocada en Murcia para este jueves por asociaciones ecologistas y plataformas civiles. "Desde Cs nos vamos a sumar, como no podría ser otra manera, a la marcha por el Mar Menor" ha subrayado la coordinadora autonómica, María José Ros Olivo.

En un comunicado, la formación liberal ha avanzado que pedirá soluciones reales al ecocidio sufrido en la laguna salada", y ha urgido al Partido Popular a que "abandone su cinismo, deje de dar la espalda a los murcianos y se ponga a trabajar en la recuperación".

La formación 'naranja' ha asegurado que trabaja por el Mar Menor desde que comenzó su andadura política en la Región de Murcia. "Siempre hemos demostrado nuestro compromiso con el Mar Menor, de hecho fuimos nosotros, Ciudadanos, los que logramos algo impensable y fue sentar al PP y a PSOE llegando a un acuerdo para aprobar la ley de protección; que por desgracia, ahora que Cs no está en el Gobierno regional, el Gobierno de López Miras, sin ningún tipo de moral ni ética, ni la cumple, ni la desarrolla", ha dicho Ros Olivo.

A esto, ha añadido que "antes de ocurrir el último episodio de anoxia, nos sumamos a la ILP del Mar Menor, ante el desinterés más absoluto del Gobierno regional que no solo no invierte en su protección, sino que no ha ejecutado las sanciones por regadíos ilegales, y para colmo, han legalizado vertidos ilegales que antes no lo eran y repercuten negativamente en su recuperación".

Tras el episodio de anoxia, Ciudadanos "se ha volcado en tomar acciones en todas las instituciones donde tiene presencia, tanto a nivel local, regional, nacional y europeo, para revertir el ecocidio que ha vuelto a sufrir la laguna salada".

Al hilo, la dirigente de Cs ha detallado que "son amplias las iniciativas que hemos puesto en marcha para proteger nuestra joya medioambiental: a nivel municipal hemos presentado mociones en los ayuntamientos apoyando la ILP Mar Menor; hemos presentado una PNL en el Congreso con medidas paliativas y apoyo a la personalidad jurídica del Mar Menor; en el Senado logramos que se abriera una comisión de investigación e impulsado una reunión bilateral entre el Gobierno regional y el nacional, y además logramos en Europa que viniera el comisario de Medio Ambiente y que se abra otra investigación y se estudien partidas económicas para salvar el Mar Menor".

Así, Ciudadanos ha asegurado que seguirá apoyando "todos los actos que den visibilidad a la crisis medioambiental que sufre el Mar Menor y la necesidad de soluciones reales y no cortoplacistas, como pretende el Gobierno regional con la apertura de la Gola de Marchamalo que desaconsejan tanto los científicos como los ecologistas".

"Lo último que nos faltaba por escuchar esta semana es al consejero Luengo excusar la ausencia del PP a la manifestación del próximo 7, por ser una marcha política, cuando los convocantes son asociaciones de ecologistas y plataformas civiles del Mar Menor", ha remarcado la coordinadora naranja, quien ha aseverado que "este es otro ejemplo más de que el Partido Popular juega con la opinión pública de los murcianos y que no tienen ni ética ni moral, solo atienden a sus intereses".