Murcia alerta de que la tercera oleada del Covid "se deja atisbar" y urge a la "corresponsabilidad"

El portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19, Jaime Pérez, ha dicho este miércoles que la tercera oleada del coronavirus "aparentemente se deja ya atisbar" en la Región de Murcia, y ha hecho un llamamiento "urgente" a la corresponsabilidad de cara a la celebración de la Nochevieja.

En una rueda de prensa, Pérez ha explicado que "si no sabemos reconducir esta situación", marcada por el incremento de los contagios a raíz, presiblemente, del puente de Nochebuena, "habremos perdido una gran oportunidad en la defensa de las personas más vulnerables".

El experto ha indicado que tras el puente de la Constitución "hubo un pequeño aumento" de casos que "conseguimos entre todos reducir". Ahora "tenemos la oportunidad de reconducir la situación" y "despedir este año horrible brindando la oportunidad a los seres más queridos siendo responsables", ha matizado.

Y es que en los dos últimos días el número de nuevos casos detectados asciende a 760, de los que 438 se registraron este martes, con una tasa de positividad del 10,3 por ciento.

"Tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca o comenzaremos un nuevo año marcado por una elevada tasa de contagios, como ya esta sucedieron en otras comunidades", ha apuntado Pérez, quien ha recordado que "en nuestras manos está que muchas personas puedan seguir celebrando más años o que volvamos a la casilla de salida con la obligacion de imponer más restricciones".

En este sentido, ha recalcado que "las fiestas y quedadas programadas por una parte de la sociedad es la principal baza de este virus" para seguir cobrándose vidas, "como si no fueran suficientes ya las que hemos perdido", 741 en total desde el inicio de la pandemia.

CONTINÚA EL PROCESO DE VACUNACIÓN

La Región de Murcia ha continuado este miércoles con la campaña de vacunación tras recibir este martes 12.675 dosis. "Ayer se distribuyeron y hoy estamos administrando vacunas para el sector más vulnerable, en concreto en trece residencias de Jumilla, Yecla, Lorca, Cartagena, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares".

Según ha informado el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19, durante la jornada de hoy serán vacunadas unas 12.000 personas, y en la de mañana 800.

El objetivo de Salud es "tener todo listo, como hemos tenido" y, una vez recibidas las dosis necesarias, "poder administrarlas de la forma más rápida posible" entre usuarios y trabajadores de residencias "antes de finalizar el primer mes del año".

A este respecto, ha informado de que la Consejería de Salud ha elaborado una guía-protocolo que recoge una serie de recomendaciones para proteger a las personas más vulnerables, que son los destinatarios de las vacunaciones durante la primera fase.

"No podemos con nuestra actitud truncar la esperanza que nuestras personas mayores han depositado en la vacuna como medio de protección ante la letalidad de este virus", ha señalado Pérez, tras insistir en que "regalemos esperanza a nuestros seres más queridos en forma de responsabilidad".

Preguntado sobre si está de acuerdo con la propuesta de Asaja de priorizar a agricultores y ganaderos en la vacunación, Pérez ha recordado que la Estrategia Nacional valora los colectivos por riesgo de exposición y carga de la enfermedad, por lo que estos sectores no forman parte de los grupos de inminente administración de la vacuna, aunque "podrían entrar en una fase como personal esencial".

SIN CASOS DE LA NUEVA CEPA

Asimismo, Pérez ha explicado que "de momento" la Consejería no tiene constancia de casos de las nuevas cepas del coronavirus en la Región de Murcia. No obstante, se está aplicando un protocolo de vigilancia y se han enviado algunas muestras al Centro Nacional, "pero no hay confirmación de registro de ninguna".

El experto ha aclarado que la mayor diferencia de la variante británica con las ya conocidas es "una posible mayor transmisibilidad", pero por el momento no se ha confirmado que sus consecuencias sean más graves o que escape a los efectos de la vacuna distribuida.