Muñoz Machado: la ley de Sanidad sobra para confinar a grupos si hay rebrotes

El jurista Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), considera que aunque la declaración del estado de alarma ha estado bien para paralizar a toda la población, la Ley de Sanidad "sobra" para confinar a grupos de ciudadanos si es necesario por rebrotes de coronavirus.

Así lo ha indicado a Efe Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los grandes expertos españoles en Derecho internacional, administrativo y comunitario.

"Para lo que ahora se quiere, que es que si hay un brote se coja a una serie de gente y se la meta en casa, sobra la ley de Sanidad de 1986. Para paralizar la población entera está bien lo del estado de alarma", ha señalado el jurista, que realizó su tesis doctoral sobre los fundamentos histórico-jurídicos de la sanidad pública española.

Según Muñoz Machado, en la anterior Ley de Sanidad, de 25 de noviembre de 1944, había un capítulo entero dedicada a las medidas sanitarias de excepción. Y las medidas de restricción de la libertad de circulación, de la libertad personal, eran la reducción de la capacidad de movimientos y las vacunaciones obligatorias.

"Me ha llamado siempre la atención en la Historia del Derecho cómo se aplican las decisiones de la Administración. Una resolución consistente en una multa la pagas y, si no, la Administración te puede embargar. Una medida consistente en que tires un muro, si no lo tiras tú, lo tira la Administración pero... ¿una vacuna?, ¿cómo se ejecuta eso?", señala el jurista.

Y explica que hay una institución en las leyes españolas muy antigua que se llama "compulsión sobre las personas", que permite a la Administración "ejecutar sobre tu persona para preservar la salud de los demás. Una vacuna o que te encierren en tu casa".