Municipios costeros de Almería cierran sus playas por el coronavirus

Ayuntamientos de zonas costeras de la provincia de Almería han ordenado el cierre de accesos a sus playas para atajar el avance del coronavirus.

Es el caso del Consistorio de Garrucha, en el Levante almeriense, su alcaldesa María López ha emitido un bando por el que decreta el cierre de "todos los accesos a las playas de la localidad" ante la "evolución de la actual situación sanitaria".

"Sentimos las molestias que esta decisión pueda causar a la ciudadanía y pedimos comprensión y colaboración a los vecinos y vecinas para prevenir la propagación del Covid-19", según el bando.

Lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de Pulpí, también en el Levante almeriense, que cierra el "acceso a las playas de San Juan de los Terreros, en las que ondearán las banderas rojas de prohibición, como medida excepcional y para evitar la propagación del coronavirus".

Caso similar al de Mojácar, nuevamente en el Levante almeriense, cuya alcaldesa, Rosa María Cano, ha emitido otro bando en el que se decreta la prohibición de acceso a las playas y al paseo marítimo de la localidad desde este mismo sábado.

"Desde el respeto y cumplimiento de ésta y otras instrucciones que se han dado para frenar la propagación de esta pandemia, depende nuestra seguridad y la rápida resolución de la situación", según el texto.

El Ayuntamiento de Carboneras, también en el Levante almeriense, ha informado a su vez en sus redes sociales de que está "procediendo al precinto de playas, parques infantiles y zonas que sean susceptibles de aglomeración".

En Roquetas de Mar, en el Poniente almeriense, se ha difundido a través de paneles audiovisuales el siguiente mensaje: "No estás de vacaciones, no salgas de casa", si bien fuentes municipales han indicado a Efe que, por el momento, no se va a proceder al precintado de playas. EFE

1011266