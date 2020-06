El municipio de Caspe (Zaragoza), con ocho positivos, asume con "resignación" el retroceso a la fase 2

La localidad intensifica la desinfección de las calles y prepara un espacio para acoger a contagiados

El municipio zaragozano de Caspe ha asumido con "resignación" retroceder la fase 2 de desescalada por la pandemia del coronavirus, decisión tomada por el Gobierno de Aragón este martes, que afecta a toda la comarca de la que forma parte, donde se han detectado once positivos de la COVID-19 hasta ahora, ocho de ellos en esta localidad.

La alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, ha explicado a Europa Press que los vecinos están contrariados, hay "indignación" ya que "todo el mundo estaba esperando la nueva normalidad y poder disfrutar de más libertad de movimiento", pero, a la vez, "todos entendemos" que se adopte esta medida puesto que "hay que primar la seguridad y la salud".

Mustieles ha manifestado que se trata de una medida "de prevención" porque "sabemos que el virus vive con nosotros, todo el mundo está muy mentalizado y mientras no haya vacuna, tenemos ese riesgo" de contagio.

Ha aclarado que desde el Ayuntamiento "no hemos bajado la guardia en ningún momento", si bien a raíz de estos nuevos focos se ha aumentado la frecuencia con la que se realiza la desinfección de las calles y se han reforzado los turnos de la Policía Local "para asegurar que se cumplen las medidas de seguridad" frente a la COVID-19.

Además, se ha habilitado un habitáculo por si fuera necesario asilar a algún contagiado cuyo domicilio no cumpla con las condiciones precisas, espacio que se ha acordado con el conjunto de la Comarca Bajo Aragón-Caspe, que también ha previsto otro en la localidad de Maella.

Pilar Mustieles ha añadido que también se está "a disposición" de la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón y del Departamento de Sanidad de la Comunidad autónoma "para todo lo que haga falta".

OCHO CASOS

La alcaldesa ha contado que de los once casos detectados hasta ahora de la COVID-19 en la zona de salud de Caspe, ocho son personas que trabajan en el campo, en la recogida de fruta, que son extranjeros, si bien la práctica totalidad viven todo el año en este municipio y están empadronados en él.

Por eso, se ha hecho el aislamiento en sus domicilios, tras comprobar que reúnen las condiciones adecuadas. Mustieles ha indicado que seis de ellos viven en una vivienda y trabajan para dos o tres empresas de la zona, y otros dos en otra. Además de estos ocho positivos, están confinados con ellos otras ocho personas que han dado negativo en las pruebas, pero que conviven habitualmente con ellos y por eso se ha adoptado esta medida.

La alcaldesa ha comentado que estas personas se encuentran bien ya que son asintomáticos o con pocos síntomas. Los otros tres casos registrados en la zona de salud de Caspe están localizados en el municipio vecino de Chiprana, cuyo ayuntamiento está gestionando con el centro de salud y Salud Pública las medidas necesarias.

Pilar Mustieles ha expuesto que a raíz de un primer caso que se detectó se realizaron pruebas PCR y han salido estos otros, para agregar que se continúan haciendo test.

Sobre el hecho de que se hayan dado estos casos en estos trabajadores, la alcaldesa ha considerado que "hay mucha gente que se relaja y se salta las medidas de seguridad" y no necesariamente o solo temporeros del campo.

Al contrario, ha continuado, los empresarios de estas fincas "los han mentalizado bastante" y ellos mismos "son los primeros interesados en no contagiarse" porque "si no trabajan, no cobran" ya que los contratos son por jornada, pero "siempre puede haber algún descuido o relajación, alguien que no cumple las medidas seguridad".

ESTÁ TODO CONTROLADO

La alcaldesa ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" al conjunto de la población. "Está todo controlado", ha asegurado. Asimismo, les ha solicitado que no bajen la guardia. "Ahora es el momento, más que nunca, de cumplir la normativa y el protocolo de seguridad".

Mustieles ha incidido en la importancia de mantener la distancia social, usar mascarilla y lavarse las manos con frecuencia. "Son normas muy sencillas y fáciles de cumplir", que si se siguen evitan "llegar a hechos como éstos". "Es obligación de todos y apelo a la responsabilidad de cada vecino", ha concluido.