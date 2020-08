El mundo se queda sin El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado

MADRID, 3 (CulturaOcio)

Las series del cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, conocido por ser el creador y actor principal de títulos míticos como El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado, no serán emitidas en ningún canal de televisión ni streaming. La falta de un acuerdo entre Grupo Televisa y Grupo Chespirito ha provocado que, desde el día 31 de julio y hasta la llegada de un posible nuevo acuerdo, el trabajo del comediante en televisión haya sido eliminado.

Tras más de cincuenta años de continuas retransmisiones y reposiciones, los paródicos personajes creados por Gómez Bolaños no podrán ser revisionados por sus fans. Grupo Televisa, que poseía los derechos de sus series, no ha llegado a un acuerdo con la productora Grupo Chespirito, y por lo tanto el legado cómico del actor, fallecido en 2014, se encuentra ahora mismo en el limbo.

Así lo comunicó a través de Twitter el hijo del actor, Roberto Gómez Fernández. "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que muy pronto Chespirito vuelva a estar en las pantallas de todo el mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos", escribió en la red social.

https://twitter.com/ElAguila_Gomez/status/1289641509520723968?s=20

Del mismo modo, la hermana del comediante mexicano, Graciela Gómez Fernández, se ha lamentado en un tuit de que "la gente que más se lucra de los programas de Chespirito hoy afirmen que no valen nada", haciendo referencia a la falta de un entendimiento entre ambas productoras. "A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia".

"Justo ahora, cuando el mundo necesita más diversión, hacer esto es una agresión a la gente", reivindicó la esposa de Chespirito, Florinda Meza, en la misma red social. "Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética", añadió.

https://twitter.com/FlorindaMezaCH/status/1289753905476202496?s=20