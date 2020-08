Multan a un hombre por fingir ser un perro para no llevar la mascarilla

Las mascarillas se han convertido en un elemento imprescindible. En tan solo unos meses, y tras superar la crisis por la falta de mascarillas en España, se han convertido en un elemento obligatorio en todo el territorio nacional, independientemente de que se puedan o no guardar la distancias de seguridad. De hecho, Asturias fue una de las primeras comunidades en implantar su uso imprescindible y obligatorio, y desde el 14 de julio quienes no la lleven podrían tener multas que alcanzan los cien euros. Sin embargo, y a pesar de que ha quedado demostrado que su uso no solo nos protege a nosotros, sino que también a los demás, hay personas que deciden recurrir a las excusas para no hacerlo.

Uno de los casos más curiosos se vivieron ayer en Cangas de Onís, Asturias. Los vecinos y los servicios de seguridad del municipio presenciaron, probablemente, una de las excusas más extravagantes que se han visto hasta ahora.

�� Denunciados dos turistas en Cangas de Onís, #Asturias, por negarse a llevar mascarilla e imitar a un perro para no ponérsela. Ocurrió en presencia de numerosos vecinos, visitantes y cuatro agentes de la Policía Local y la Guardia Civil (@lanuevaespana) pic.twitter.com/Nb8BVo4ejG — eSPAINews (@eSPAINews) August 23, 2020

En un vídeo compartido en las redes sociales puede verse a dos hombres de mediana edad, que caminan por el centro de Cangas de Onís sin la mascarilla -de uso obligatorio en todo el país-.

Los dos hombres fueron advertidos por la Policía Local, que les indican que deben ponerse sus mascarillas. Sin embargo, y lejos de hacerles caso, uno de los hombres se tiró al suelo, y a cuatro patas, intentó imitar a un perro. De esta forma, el hombre alegó que no era necesario que llevara la mascarilla. Este hombre incluso llegó a imitar el gesto de los perros para orinar ante las miradas sorprendidas de la policía y los ciudadanos del municipio.

Finalmente, los dos hombres fueron detenidos y trasladados al cuartel, donde fueron identificados. Ahora mismo se enfrentan a un delito por desorden público y otro por no llevar la mascarilla en lugares públicos.

Si bien se trata de una situación extraña, el alcalde de Cangas de Onís ha afirmado que, en general, los ciudadanos del municipio respetan mayoritariamente con las normas de seguridad.

Hace una semana, de hecho, Cangas de Onís detectó su primer positivo en un conocido restaurante del municipio y Asturias registró ayer 19 nuevos positivos. Las autoridades sanitarias asturianas han advertido en reiteradas ocasiones de la necesidad de extremar las medidas de seguridad, como el lavado frecuente de las manos y de mantener la distancia de seguridad, así como en el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública a todas aquellas personas mayores de seis años.