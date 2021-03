Mujeres de diferentes sectores abogan por la educación para "plantar las semillas de un futuro en igualdad"

Mujeres procedentes de sectores masculinizados como el transporte, videojuegos o el inmobiliario, junto con otras con experiencia en emprendimiento, startup, RRHH o sostenibilidad, coinciden en la importancia del papel de la educación desde la infancia en esta serie de testimonios recogidos por Europa Press por el Día Internacional de la Mujer.

Muriel Moscardini, directora general en Ontruck --empresa de transporte de mercancías por carretera que quiere reinventar el sector a partir de la tecnología--, reconoce que "particularmente en el transporte es raro ver a mujeres en puestos ejecutivos" aunque "esto va cambiando poco a poco".

"Lo más importante, más allá de las cuotas, es que las mujeres crean en sí mismas, ayudarles a desarrollar la visión de que ellas también pueden. Muchas veces los prejuicios son tan fuertes que ellas mismas se ponen limitaciones. Tenemos que dedicar más esfuerzos a educar a los niños sin prejuicios, por crear imágenes de diversidad en las diferentes profesiones, introducir nuevas reglas del juego, y así plantar las semillas de un futuro en igualdad", afirma.

De otro sector masculinizado, como el de los videojuegos y animación, procede Mercedes Rey, directora de Relaciones Institucionales en el centro U-Tad, especializado en grados y posgrados de tecnologías y producción audiovisual. "Los sectores de los videojuegos y la animación están acostumbrados a trabajar con equipos multidisciplinares y multiculturales" cuenta, pese a que "predominaban más los perfiles masculinos" aunque constata que "esta realidad está cambiando y ya hay áreas donde empiezan a predominar los perfiles femeninos".

Por ello, pone el foco en la importancia de la educación, "no condicionar a los niños y ofrecerles las mismas actividades y oportunidades a todos, facilitándoles el acceso a aquello que más les gusta". "Gobiernos y sociedades deben asegurar una igualdad de condiciones y de oportunidades, y la globalización y la digitalización generalizada acelerarán el proceso", augura.

Desde el sector inmobiliario, Casilda Vega, Sales Account Executive en Reatia Spain, también reconoce que este ámbito "ha sido, en líneas generales, bastante conservador a lo largo de su historia" aunque también cree que "está habiendo un cambio". "Si que es cierto que aún parece que no se ha normalizado del todo la idea de ver a una mujer joven al frente de un puesto de responsabilidad, pero es cuestión de tiempo", matiza.

"No sé si las nuevas generaciones estamos más concienciadas, pero desde luego nos hemos educado desde otro prisma. Por eso, creo que lo más importante es eliminar las barreras que aún existen en muchos niveles (legales, administrativos y culturales) para que estos nuevos modelos se desarrollen plenamente", vaticina.

Por su parte, Anabel Fernández, CEO de Affor, consultora especializada en prevención de la salud psicosocial de los empleados, destaca que, "afortunadamente, el de los Recursos Humanos es uno de los sectores más conscientes de los beneficios de la diversidad y con mayor sensibilidad con todo tipo de discriminaciones" aunque reconoce que "ser mujer y ocupar el puesto de máxima responsabilidad dentro de la compañía sigue siendo una situación relativamente infrecuente en España".

"Aunque vemos cada día grandes avances y empresas, sigue habiendo muchas prácticas que no benefician ni a las personas, ni la sociedad ni siquiera a quienes las ponen en práctica con la errónea percepción de que la eficacia se sustenta en modelos productivos andróginos, agresivos y alienantes", lamenta.

Por ello, Fabienne Fourquet, CEO y fundadora de 2btube, ve "necesario incorporar a más mujeres en puestos de liderazgo en todas empresas, desde las startups y pymes hasta las grandes empresas". "Contar con mujeres en los puestos de dirección ayuda a fomentar una feminización a todos los niveles", indica.

Ana Terrado, directora de Marketing y Comunicación en la empresa social AUARA --que dedica el 100% de sus dividendos a proveer de acceso a agua potable a poblaciones que carecen de ella--, afirma que la industria de la bebida también "ha sido un sector muy masculinizado en el que la mujer representa un escaso 25%, lo que ha motivado la casi inexistencia de liderazgo femenino" aunque, "afortunadamente, es algo que está cambiando".

"Según la ONU, el 70% de los 1.200 millones de personas pobres en el mundo son mujeres. Muchas de ellas no han podido terminar sus estudios, y en muchos casos han sido forzadas a contraer matrimonio. Es fundamental poner en marcha programas de sensibilización y formación para fomentar su autonomía, luchar por sus derechos y lograr que más mujeres tengan presencia en órganos de decisión de estos países", asegura.

Desde el campo del emprendimiento, Sonia Felipe Larios, directora de Marketing, Comunicación y Contenidos de Impact Hub Madrid, red de emprendedores pionera en el sector del coworking en España, asegura que, a pesar de no haber encontrado "dificultades añadidas" en su vida laboral por el hecho de ser mujer, "en el ámbito del emprendimiento, sí existe esa brecha".

"Creo que el mayor avance debe ser desde lo cultural, cómo modificamos nuestros hábitos y comportamientos en el trabajo, en el hogar y la familia, en los cuidados... Y entender que es un tema social, no solo de las mujeres y para las mujeres. Si no activamos estos cambios de comportamiento difícilmente se producirán cambios sostenidos enel tiempo exclusivamente desde la regulación", alerta.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FEMINIZADAS

En el ámbito de la innovación la perspectiva es diferente como explica Beatriz Tejerina, directora de Marketing en Natruly: "Hay mucha diferencia entre el sector tradicional de la industria alimentaria, donde sigue habiendo diferencias por motivos de género, y el ámbito de innovación y startups en el que una empresa como Natruly desarrolla su actividad".

A su juicio, "la cuestión de género no puede abordarse como un asunto aislado. Cuando alguien se preocupa de verdad por las personas, toma decisiones que reducen la brecha de género y las desigualdades. Lo que me parece más urgente en materia de igualdad son todas aquellas medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, de manera que las mujeres no nos veamos obligadas a frenar nuestra trayectoria profesional si decidimos ser madres. Me gusta ser optimista y quedarme con que ya se están viendo avances hacia esos cambios más urgentes".

Johanna Gallo, CEO y cofundadora de APlanet, una startup que ayuda a las organizaciones a gestionar sus estrategias de sostenibilidad a través de la tecnología, también pide "fomentar que las bajas de paternidad y maternidad puedan ser 100% iguales y compartidas, que no sean un obstáculo para que las mujeres accedan a puestos de trabajo o desarrollen su carrera profesional".

Andrea González, subdirectora general en Spainsif (el Foro español de inversión socialmente responsable), subraya que su sector "es una mezcla entre el mundo financiero y el de las asociaciones sin ánimo de lucro, combinando lo mejor de ambos". Por ello, pide "la inclusión de la mujer en las profesiones más vinculadas a la tecnología, la igualdad de remuneración o brecha salarial y el techo de cristal (la barrera invisible para acceder a cargos directivos)" para alcanzar una situación de paridad profesional.

Por último, Sandra Pina, directora general de Quiero, Consultora en sostenibilidad y negocio, hace un llamamiento: "Necesitamos a más hombres que acompañen con su talento en acelerar la transición hacia la sostenibilidad". "Creo que es vital la educación que evite los roles de género: promover la posibilidad de elegir los estudios en función de las capacidades y expectativas y no en función de los roles de género", concluye.