'AP se mueve' asegura que el temporal ha dejado patente "une vez más" las "costuras" de la Atención Primaria madrileña

La plataforma 'AP se mueve' ha asegurado que el temporal 'Filomena' ha dejado patente "una vez más" las "costuras" que tiene la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid y el "desgobierno" al que se enfrenta.

En un comunicado, la plataforma ha subrayado que mientras entes clave como la Empresa Municipal de Transportes (EMT) o Mercamadrid "cerraban sus puertas hasta poder garantizar la seguridad de sus trabajadores", la Gerencia de Atención Primaria y sus direcciones asistenciales insistían en la apertura de todos los centros de salud "a toda costa".

Además, ha indicado que difundieron el domingo un "plan de contingencia puramente cosmético" que generaba "incertidumbre y confusión".

"Los profesionales que han podido llegar a sus centros de salud el lunes se han encontrado mayoritariamente accesos cerrados por el hielo, garajes inutilizados, dependencias a temperaturas incompatibles con la actividad laboral y, en algunos casos, sin teléfono o sin acceso a las historias clínicas", han precisado desde la plataforma.

En este sentido, han criticado que el teletrabajo, "demandado por los médicos desde marzo brilla por su ausencia por un extraño empeño de esta Administración".

'AP se mueve' ha denunciado que bajo la consigna de "abrir a toda costa", se ha reubicado a médicos "a conveniencia" y "desde los medios no se ha difundido adecuadamente que la actividad no iba a poder ser normal".

Las consecuencias son, según han manifestado, "múltiples accidentes, desde leves hasta fracturas óseas, algunas graves; situaciones de gran tensión por las demandas no urgentes de una población desinformada que no podían ser atendidas por falta de medios; y alguna nueva renuncia de compañeros que ya no pueden más".

Por ello, la plataforma ha señalado que sigue trabajando para revertir esta situación de "desprecio a la salud de médicos y pacientes".

"La vía jurídica decidida en asamblea tras el fracaso de las conversaciones con la administración, se materializará con el comienzo del juicio de demanda colectiva el próximo martes 26 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", han añadido.

Mientras tanto, han indicado que seguirán manteniendo el compromiso con el sistema y con los pacientes a pesar de "la sobrecarga, el desprecio y el desgobierno". "Cada vez somos menos y estamos más enfermos", han añadido.