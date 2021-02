Muere Mary Wilson, cofundadora de The Supremes, a los 76 años

MADRID, 9 (CulturaOcio)

La cantante Mary Wilson, una de las fundadoras de The Supremes que formó parte del grupo hasta su disolución en 1977, ha fallecido a los 76 años.

Según Variety, la vocalista murió el lunes 8 de febrero en su casa en Las Vegas. El representante de Wilson, Jay Schwartz, confirmó que la artista murió repentinamente. La causa de la muerte no ha sido revelada.

"Me conmovió y entristeció muchísimo enterarme del fallecimiento de un miembro importante de la familia Motown, Mary Wilson", dijo Berry Gordy, fundador de Motown Records, en un comunicado.

"The Supremes siempre fueron conocidas como las novias de Motown. Mary, junto con Diana Ross y Florence Ballard, llegaron a Motown a principios de la década de 1960. Después de una serie sin precedentes de éxitos número uno, programas de televisión y clubes nocturnos, abrieron las puertas para ellas mismas, otros artistas de Motown y muchas otras personas. Siempre estuve orgulloso de Mary. Era toda una estrella por derecho propio y, a lo largo de los años, siguió trabajando duro para impulsar el legado de The Supremes. Mary Wilson fue muy especial para mí. Ella fue una pionera, una diva y la echaremos mucho de menos", agregó.

Apenas dos días antes de su muerte, Wilson publicó un vídeo en su canal de YouTube anunciando que estaba trabajando con Universal Music en el lanzamiento de música en solitario, incluido el álbum inédito Red Hot que grabó en la década de 1970 con el productor Gus Dudgeon. "Con suerte, algo de eso saldrá en mi cumpleaños, el 6 de marzo", anunció.

https://www.youtube.com/watch?v=tGCwWipSEMY

Wilson nació el 6 de marzo de 1944 en Greenville, Estados Unidos. Junto a Ross y Ballard, la intérprete participó en los 12 éxitos número 1 de The Supremes de 1964 a 1969. Después de que Ross dejara el grupo en 1970, Wilson siguió formando parte del trío. Posteriormente lanzó dos álbumes en solitario y fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame en 1988.

La imagen de glamour y amistad que proyectaba el grupo y que fue cuidadosamente elaborada por Motown, fue desmentida por Wilson en Dreamgirl: My Life As a Supreme, polémicas memorias que publicó en 1986. Excepto por su aparición en el especial de Motown de 1983, poco se supo de Wilson hasta que se publicó su libro. En 2015 lanzó el que iba a ser su último sencillo, Time to Move On, que alcanzó el puesto 23 en la lista de Billboard. Reapareció en 2019, año en que participó en Dancing with the Stars y lanzó Supreme Glamour, su cuarto libro.