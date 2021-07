Muere el escritor catalán Jordi Cussà a los 60 años

El escritor, traductor y director teatral catalán Jordi Cussà (Berga, 1961) ha muerto a los 60 años, según ha informado la editorial Comanegra en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press este domingo.

Cussà se estrenó como escritor en el 2000 con 'Cavalls salvatges', que fue recibida con elogios por parte de la crítica, y es autor de otros títulos como 'El noi de Sarajevo', 'La serp', 'L'alfil sacrificat' y 'La novel·la de les ànimes', entre otros.

El Jordi ja no hi és i no tenim ni les paraules ni l'oxigen per dir-vos el forat que ens deixa. Jordi Cussà ha mort aquesta matinada. Les lletres catalanes perden un gegant inesborrable. I no tenim ni les paraules ni l'oxigen.