Muere el cantante Jon James en un trágico accidente de avioneta

MADRID, 24 (CHANCE)

El mundo de la música se encuentra de luto y se trata por la trágica muerte del cantante canadiense Jon James, que ha fallecido a los 34 añs de edad mientras grababa su último videoclip.

El joven cantante se encontraba hace dos días su último trabajo, el que incluía una atrevida acrobacia en el ala de una avioneta, con la mala suerte de que el piloto perdió el control de la avioneta y el rapero no tuvo el tiempo suficiente de activar el paracaídas, falleciendo en el acto tras llegar a tierra.

Pero lo que más llama la atención es que Jon no es ningún principiante y las acrobacias aéreas es su otra gran pasión, igual que la música, siendo además años atrás esquiador profesional de estilo libre, aunque se vio obligado a retirarse por sus lesiones.

No hay más víctimas del trágico accidente, dado que el piloto consiguió aterrizar sin problema tras caer en espiral. El accidente se está investigando y por ahora solo han explicado que: "La pequeña avioneta Cessna entró en una espiral descendente que el piloto no pudo corregir. Jon se mantuvo en el ala hasta que fue demasiado tarde y para cuando se soltó no tuvo tiempo de tirar de la anilla del paracaídas. Murió al instante", asegura el comunicado. El mismo comunicado afirma que "había entrenado intensamente para esta acrobacia", defendiendo que era un gran artista y a que era muy consciente de los riesgos que corría asumiendo sus peligrosos retos.

Siendo consciente de esta realidad dejó explicado a su hermano y amigos que velasen por su material inédito, como este vídeo que continuaba en desarrollo.

Los fans del artista lloran su muerte y piden una explicación más concisa de lo ocurrido.