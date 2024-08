Muere la actriz Gena Rowlands a los 94 años, leyenda del cine estadounidense y estrella de 'El diario de Noa'

La leyenda del cine estadounidense Gena Rowlands, cuya carrera en la industria del entretenimiento de Hollywood abarcó más de seis décadas, ha fallecido a los 94 años.

Gena Rowlands, whose seminal and fearless performance in “A Woman Under the Influence” inspired a generation and who starred in many other John Cassavetes features and the romance “The Notebook,” died Wednesday in Indian Wells, Calif. She was 94.



