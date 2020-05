Muere el actor Jerry Stiller, padre del aclamado Ben Stiller

MADRID, 11 (CHANCE)

El mundo del cine está de luto. Ha muerto el actor Jerry Stiller a los 92 años de edad por causas naturales, tal y como ha confirmado su hijo a través de sus redes sociales, el también actor Ben Stiller.

"Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero papa", ha escrito el aclamado actor compartiendo una imagen de su padre en sus últimos años de vida.

Jerry Stiller era un conocido actor, que participó en películas de Hollywood y series de la televisión americana, haciéndose popular para todo el público por su participación en la serie cómica Seinfeld, que estuvo en emisión de 1989 a 1998 y dio vida a Frank Constanza.

Su hijo Ben Stiller continúo con su legado artístico, protagonizando películas tan conocidas como Zoolander, Algo pasa con Mary o Noche en el Museo.