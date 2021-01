Muere el actor de Dinastía y Sensación de Vivir Peter Mark Richman a los 93 años

MADRID, 15 (CulturaOcio)

Peter Mark Richman, actor que apareció en series como Dinastía, Apartamento para tres y Sensación de vivir, ha fallecido a la edad de 93 años. Según informa The Wrap, el representante de Richman ha confirmado que murió el 14 de enero de causas naturales en Woodland Hills, California.

Nacido el 16 de abril de 1927, Richman trabajó como farmacéutico y se graduó en la Facultad de Farmacia y Ciencias de Filadelfia antes de ser actor. Posteriormente inició su carrera en el teatro en Nueva York. Trabajó en Broadway en producciones como A Hatful of Rain y Masquerade y The Zoo Story.

En 1953 debutó en la televisión en un episodio de Suspense. Entre 1961 y 1962 protagonizó la serie Yo fui criminal y también rodó episodios para títulos como La dimensión desconocida, Alfred Hitchcock presenta o Bonanza.

Desde 1965 hasta 1974 formó parte del elenco de la ficción F.B.I. y ya en 1978 se unió a Apartamento para tres, apareciendo en tres capítulos. Además, encarnó a Andrew Laird en 29 episodios de Dinastía. En los 90 rodó cuatro episodios de Sensación de vivir en el rol de Lawrence Carson.

Su carrera fue especialmente prolífica en televisión, aunque también participó en varias películas. Coincidió con Gary Cooper en La gran prueba y compartió planos con Leslie Nielsen en Dark Intruder. Entre sus trabajos recientes aparecen películas como Mysteria con Danny Glover y Martin Landau y After the Wizard. Su último trabajo, un cortometraje titulado The Final Show, data del año 2016.