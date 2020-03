MsF denuncia que farmacéuticas no investigan en antirretrovirales para niños

La directora general de Médicos sin Fronteras (MsF) en España, Marta Cañas, ha denunciado que las empresas farmacéuticas no tienen en sus prioridades investigar nuevas formulaciones pediátricas de medicamentos antirretrovirales porque los niños afectados viven en países sin recursos.

En una carta dirigida a los socios de la organización humanitaria, Cañas recuerda que la prioridad de MsF es que cada paciente "reciba el tratamiento que necesita".

"Quizá suena a obviedad, pero déjame poner un ejemplo: los niños con VIH no tienen un tratamiento adecuado a su edad. La industria farmacéutica no considera que sean prioridad, porque viven en los países sin recursos, y no investiga nuevas formulaciones pediátricas de los medicamentos antirretrovirales", denuncia.

Según Cañas, esta falta de nuevos antirretrovirales pediátricos les obliga "a utilizar tratamientos antiguos y menos eficaces, lo que dificulta mucho que el pequeño enfermo siga el tratamiento".

"Los menores de 2 años son vulnerables en especial, y uno de cada dos no consigue que un tratamiento en estas condiciones funcione", añade la directora general de MsF, que lamenta que estos pacientes menores "a pesar de que reciben medicación, la mitad mueren".

"Es inaceptable que sigan muriendo estos niños por no tener un tratamiento adecuado. Y no pensamos parar hasta que esto cambie", advierte Cañas, que subraya que MsF ha prestado atención médica a "cientos de miles de personas en un momento crítico de su vida" en lugares donde "no es nada fácil".