El movimiento 14-O revive en Barcelona el 15-M a cuenta del 'procés'

Raimon Lacruz

Barcelona está reviviendo estos días un nuevo 15-M de la mano de una autodenominada generación 14-O que ha aprovechado el malestar generado por la condena del Supremo a los líderes del 'procés' para aglutinar en un sólo espacio, la plaza de la Universitat de Barcelona, una multitudinaria acampada multicolor donde han acogido todas las luchas sociales.

Aproximadamente un millar de jóvenes, la mayoría universitarios, duermen desde el pasado miércoles en las tiendas de campaña instaladas frente al edificio histórico de la Universidad de Barcelona, un "camping independentista", según lo tildó el presidente del grupo municipal del PP, Josep Bou, en el que se habla no sólo de la independencia sino de feminismo, ecologismo, capitalismo o el futuro de las pensiones.

"¿La diferencia con el 15M? Pues que aquí defendemos la autodeterminación de Cataluña, pedimos la amnistía de los presos políticos y que somos los jóvenes los que lideramos esta protesta", explica a Efe uno de los miembros de la comisión de prensa de los acampados.

En el sexto día de acampada, hoy se escuchaban gritos y cánticos que surgían del centro de la plaza. Pero no parecían voces jóvenes. "¡El pueblo unido jamás será vencido!", un clásico, o "¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!".

Eran una marea de un centenar de pensionistas que han acudido a la plaza de la Universitat, como hacen cada lunes, ataviados con sus chalecos naranja fosforescente y silbatos y se han mezclado con los jóvenes acampados para reivindicar unas pensiones dignas.

La protesta de los jubilados ha despertado a muchos de los que aún dormitaban en sus tiendas, la mayoría tipo iglú de una conocida marca de una afamada cadena de establecimientos deportivos, que se mantienen fijadas en el asfalto de la plaza con piedras o garrafas de cinco litros de agua.

Las pancartas reivindicativas decoran la plaza con lemas como "Los jóvenes estamos aquí, pasamos a la acción".

Uno de los acampados explica a Efe que una setentena de los habitantes de la protesta ha ido esta mañana a "parar un desahucio" de una familia y que para esta tarde preparan "columnas" para ir a protestar por la presencia del rey. Otros siguen durmiendo dentro de las tiendas, más de 150, verdes, blancas, negras, azules..., colocadas sin ningún orden y un tanto apelotonadas.

Uno de los acampados que se despereza por los gritos de los jubilados dice a Efe que le parece "muy bien que esta acampada sea un espacio donde todo el mundo pueda dar su opinión y todas las organizaciones sociales están invitadas a hacerlo".

Una de las jubiladas que se manifiesta por las pensiones se muestra satisfecha porque ninguno de los acampados se ha sentido molesto por su presencia y comenta que "los pensionistas participarán y serán siempre solidarios con todas las luchas del pueblo".

Lamenta, sin embargo, que muchos jóvenes no hacen lo mismo con sus reclamaciones "porque piensan que las pensiones les quedan muy lejos, pero con los salarios tan precarios que tienen nunca van a acceder a una".

Junto a la concentración de jubilados, un muchacho armado con una escoba barre una de las calles colindantes a la plaza Universitat.

Los acampados, coordinados por grupos de la izquierda independentista, han habilitado un "punto lila" en el que se habla de temas de feminismo, paridad o agresiones sexuales, y se han organizado en distintas comisiones: de seguridad, logística, que incluye la cocina, prensa y contenidos, cuya participación es voluntaria.

"Aunque no existe la comisión de limpieza -bromea el que barre- no necesitamos ningún tipo de coordinación para coger la escoba. No lo hacemos para dar buena imagen, sino que somos los primeros interesados en estar en un lugar limpio".

Detrás de él, unas chicas recogen con esmero su tienda y sus pertenencias, porque dicen que están aquí "desde el primer día" y necesitan "descansar un poco", aunque afirman que tienen intención de volver en unos días.

Tres personas que también se encuentran en el proceso de recogida de sus cosas comentan que son "estudiantes de bachillerato" y que se van porque la huelga se ha desconvocado en los institutos y han de volver a clase.

Otro joven, que fuma tranquilamente al lado de su tienda, afirma que no temen ser desalojados por la policía, aunque son "conscientes" de que puede ocurrir. Por este motivo se han organizado en la comisión de seguridad y hacen "guardias de noche", aunque añade que salvo "los borrachos que vuelven a casa después de salir de fiesta no han tenido ningún problema".

Incluso han montado una carpa de primeros auxilios, cuyos responsables se felicitan de no haber tenido hasta ahora "mucho trabajo", lo contrario que en la cocina, atiborrada de alimentos donados por la ciudadanía, con la que dan desayuno, comida y cena a todos los acampados.

El día en el campamento transcurre entre conferencias, charlas, talleres, actuaciones improvisadas, otras más organizadas en el escenario que han montado en la plaza y las acciones reivindicativas, y cada día, a las 17 horas, la asamblea que ocupa el centro de la Gran Vía, que continúa cortada al tráfico.