Movilizaciones el jueves en varias comunidades contra las listas de espera

La Coordinadora Estatal Anti-Privatización de la Sanidad (CAS), la Coordinadora de Pensionistas y el Defensor del Paciente han convocado la cuarta jornada estatal de lucha contra las listas de espera, que tendrá lugar el jueves con concentraciones en varias ciudades y manifestaciones en Madrid y Zaragoza.

Según datos de las administraciones sanitarias, casi 600.000 personas están en lisa de espera quirúrgica en todo el país y casi dos millones esperan una primera consulta con el especialista, unas cifras "vergonzosas" que, sin embargo, no son reales, ha denunciado el portavoz de CAS, Antonio Gómez.

En una rueda de prensa para informar de las movilizaciones, Gómez ha explicado que el principal mecanismo para falsear los datos es bloquear las agendas (si no te dan cita no apareces en las lista de espera), como se ha podido comprobar en Andalucía, donde con el cambio de Gobierno "han aflorado 500.000 pacientes que no figuraban en las listas oficiales".

Algo que está ocurriendo en prácticamente todas las comunidades autónomas, independientemente del partido que gobierne, ha señalado el portavoz de CAS, que ha denunciado el incremento de seguros privados que la gente se ve obligada a suscribir para acceder al sistema sanitario.

El portavoz de la Coordinadora de Pensionistas, Fernando de la Prida, ha asegurado que "muchos de nuestros mayores están siendo muy mal atendidos" y ha señalado que "la lista de quejas" que este colectivo, "muy vulnerable", puede aportar "es muy larga".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Defensor del Pacientes, Carmen Flores, ha recalcado que "todos los que no cumplen con la garantía de asistencia sanitaria a todos los pacientes son unos presuntos delincuentes que atentan contra la salud y la vida de las personas".

Los convocantes han coincidido en que es posible enfrentar el problema de las listas de espera "con sentido común" y, entre sus propuestas, destacan la creación de un turno de tarde en los hospitales, la prohibición de conciertos con centros privados, establecimientos de plazos para la atención similares en todo el país y entrada en lista de espera automática.

Ciudades como Valladolid, Aranda de Duero, Don Benito, Cádiz, Sevilla, Barcelona, Huesca, Bilbao, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ciudad Real, Albacete o Denia acogerán movilizaciones, que estaban decididas antes de conocerse la convocatoria electoral.

En Madrid se ha convocado una manifestación, que tendrá lugar a las 19.00 horas desde la Consejería de Sanidad hasta la Puerta del Sol, y otra en Zaragoza, en la Plaza de Aragón.