El móvil deja de ser el regalo estrella y se dispara la reparación de pantallas y baterías

La dependencia del teléfono móvil lo convierte en un objeto imprescindible en la vida de la mayoría de los ciudadanos y un marcador del nivel económico y social. Por ese motivo, la drástica caída del 18,3% que ha experimentado el mercado de la telefonía a finales de 2022 haencendido todas las alarmas en el sector.

Si nos centramos en España, Apple ha vendido casi la mitad (41% menos) que hace un año en los tres últimos meses de 2022, seguido de Oppo con una bajada del 19 % en ventas y Xiaomi con un descenso del 4 %. Es el mayor frenazo de su historia y las grandes telecos han puesto en marcha la maquinaria para mejorar la oferta y poder reducir costes de explotación. Pretenden revertir esta tendencia en la venta de smartphones que acumula cuatro años de caídas.

A pesar de estos datos, Pilar Bernat, profesora de Nuevas Tecnologías de la Universidad Antonio de Nebrija quiere ser optimista. Es una de las 100 influencers del mundo en el ámbito de la tecnología y considera en COPE que “puede ser coyuntural, ya que el mercado de la telefonía móvil no es ajeno a la incertidumbre económicas, pero puede influir también que ya no hay tanto desgaste de los dispositivos y la gente prefiere guardar ese dinero para aplicarlo a otros gastos”.

En los primeros meses de 2022 el número de líneas de voz de telefonía móvil operativas en España eran algo más de 56 millones, superando al número de habitantes, según datos del informe de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC). Es un mercado que había experimentado una tendencia al alza desde 2012 y, sobre todo, con la llegada de las tecnologías chinas en 2013. Los expertos consultados por COPE coinciden en señalar que la época de mayor venta de smartphones se produjo entre 2015 y 2018, pero esos datos han cambiado tanto en España como en el resto del mundo.

MAS TIEMPO CON MI MOVIL

Los antecedentes de esta caída en el mercado hay que buscarlos en la guerra comercial entre China y Estados Unidos que se saldó en 2019 con el veto de los norteamericanos a la tecnología del gigante asiático. Esa tensión en el sector se ha visto ahora incrementada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el carecimiento del precio de los combustibles y la energía, la crisis de los semiconductores o de la cadena de suministros.

A estos motivos, la profesora de Nuevas Tecnologías Pilar Bernat añade en COPE que “las últimas revoluciones tecnológicas, como el 5G o los teléfonos plegables, no han impactado en la sociedad como se esperaba. A la gente le cuesta acostumbrarse a todas las novedades que van llegando, aunque creo que lo superaremos”.

Estamos ante la mayor caída de ventas de dispositivos en la historia y los consumidores han reaccionado arreglando sus dispositivos para que sigan operativos. Lo comprobamos en talleres de reparación de aparatos tecnológicos como la que regenta Luis Fernando Reguera en Valladolid. Arreglan dispositivos móviles, teléfonos, tablets, ebooks, ordenadores y todo tipo de servicios tecnológicos, nos dice en COPE, porque “ no se si es por crisis, pero se aprovechan mucho más los móviles con reparaciones. Es más económico y porque los nuevos no mejoran mucho el suyo. La gente se da cuenta de que el cambio a un móvil nuevo no aporta mucho más que el hecho de la cámara sea un poco mejor. La pantalla o la imagen son muy similares”.

Se basan en la Ley de garantías que entró en vigor en España en enero de 2022 y que obliga a los fabricantes a ofrecer piezas de recambio durante una década después de descatalogar el producto. Por lo tanto, no estamos comprando dispositivos móviles más duraderos por su forma de construcción, sino que los consumidores han optado por reacondicionarlos o comprarlos terminales de segunda mano. “La pantalla y batería es lo que más arreglan, aclara Reguera en COPE, ya que lo primero porque es muy fácil que nos caiga y las baterías empiezan a fallar a partir de los 2 años. La pantalla nueva cuesta una media de 70 euros y la batería sale por unos 25 euros”.

Este cambio de hábitos de los usuarios está consiguiendo también frenar la generación de basura electrónica, que solo en 2022 estaba compuesta por un total de 5.300 millones de smartphones desechados en todo el mundo, según datos de la Asociación Internacional de Organizaciones de Responsabilidad de Productores de Residuos Electrónicos. Además, y al aumentar la competencia, las grandes telecos han perdido un millón de líneas en portabilidad.

MEJORES SMARTPHONES

Cada vez esperamos más para cambiar de teléfono móvil y las grandes telecos se plantean mejorar las ofertas y las prestaciones de sus dispositivos. Es una de las razones que aporta en COPE la influencer tecnológica Pilar Bernat para mostrarse con esperanzas en que “el mercado se recupere porque hay muchas marcas con novedades muy interesantes”.

A estas mejoras tecnológicas en los smartphones hay que añadir que la mayoría de las compañías telefónicas anuncian subida de tarifas tanto en internet como en línea de telefonía para 2023. Es una de las fórmulas para hacer frente a la caída de cerca de un 20% en la compra de teléfonos inteligentes los últimos 4 meses, incluida la temporada de Navidad, según los datos aportados por International Data Corporatios.

El pasado año 2022 finalizó con envíos de 1.210 millones de unidades, con un descenso del 11,3% en el conjunto del año, lo que representa el total de envíos anuales más bajo desde 2013 y las causas hay que buscarlas también en la inflación y las incertidumbres económicas. Para superarlo, empresas como Nokia anuncian proyectos en los que han empezado a sustituir los actuales teléfonos móviles por el 6G o el Metaverso.

Al respecto, la profesora Bernat reconoce en COPE que “cuando una empresa como Nokia hace un estudio de futuro de este tipo, suelen tener una visión clara de cuales son los desarrollos a futuro. Recuerdo que un directivo de Telefónica me dijo hace muchos años que llegaría un día en que cada uno tendríamos un punto de conexión distinto al teléfono móvil. Hoy vemos que se ha generalizado el uso de los relojes inteligentes y otros aparatos del hogar que nos sirven para comunicarnos. Si creo que puede llegar un momento en que haya otra fórmula de comunicación, pero todavía estamos muy lejos. Nada que ver con la caída coyuntural de la caída de mercado”.