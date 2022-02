El motivo por el que los perros inclinan la cabeza al escucharnos: Concentración y comprensión

Las personas que tienen perro alguna vez se han preguntado ¿Por qué mi perro gira la cabeza cuando le hablo? Normalmente se ha tendido a pensar que era un gesto de confusión, pero podría ser una actitud que demuestra la inteligencia de nuestro can. Un grupo de investigadores de la Universidad Eotvos Loránd (Hungría) quiso estudiar este comportamiento de los perros, que tan curioso y adorable les parece a sus dueños. Realizaron pruebas con 40 perros de distintas razas para ver cómo memorizaban y procesaban las órdenes. Hasta el momento, no había estudios previos que tratasen este tema en concreto, solo teorizaban que el giro podía ser similar al patrón cerebral lateralizado del habla humana.

Durante la investigación, los perros fueron sometidos a pruebas de conocimiento de etiquetas de objetos. Observaron si se producía el giro en la cabeza al escuchar a su dueño pedirle la orden de ir a por un juguete determinado. Detectaron que solo los que se habían aprendido el nombre de los objetos, movían su cabeza constantemente. Por ello fueron denominados como "perros aprendices de palabras" (ADP). Es más, el movimiento se daba igual, independientemente del lugar del que procediese el sonido de la voz. Por ello, los expertos sugirieron "una relación entre inclinar la cabeza y procesar estímulos significativos y relevantes".

Perros muy inteligentes

En total, hicieron tres experimentos que duraron varios meses. Durante la primera prueba, analizaron de toda la muestra de perros escogida, cuáles aprendían los nombres de dos juguetes. En la segunda fase, solo aquellos 6 ADP que habían logrado memorizar las palabras anteriores, continuaron con su aprendizaje de múltiples juguetes. Finalmente, el último ensayo estaba denominado como "desafío del perro genio". Llamó la atención que los seis canes que superaron todas las pruebas eran de la raza border collie, destacando sobre todos 'Wishkey', que consiguió recordar54 de los 59 juguetes que le habían enseñado (91,52%). Aun así, hay que abstenerse de relacionar las inclinaciones frecuentes de la cabeza con los border collies .

Los investigadores comprobaron que todos los border collie ADP tenían en común el giro de cabeza al escuchar las palabras de sus dueños. Llegaron a la conclusión de que no podía ser solo coincidencia y decidieron centrarse en investigarlo. Los estudiosos declaran en la investigación que "la familiaridad del estímulo por sí sola no fue suficiente para provocar ladeos de cabeza. Por lo tanto, sugerimos que la diferencia en el comportamiento de los perros podría estar relacionada con la audición de palabras significativas (para los perros ADP) y podría ser un signo de mayor atención".

Por otro lado, se cree que la inclinación también podría estar relacionada con hacer una "coincidencia intermodal" en la memoria de los perros. Un 43% de los canes ladearon la cabeza, frente a un 2% (perros "típicos") que no lo hicieron. Además, el giro no dependía de la posición del humano, por lo tanto "hay evidencia de lateralización en el procesamiento de vocalizaciones humanas en el cerebro del perro". No obstante, la muestra que emplearon para el estudio es muy pequeña y se necesitan más investigaciones en el futuro para fiabilizar los resultados.