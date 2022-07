El motivo por el que las chicharras emiten sonidos durante el verano

España ha superado ya la segunda ola de calor en este verano. Con la llegada del verano todos hemos escuchado alguna vez los sonidos ambientales desprendidos por las cigarras y chicharras. Habitualmente estos sonidos son frecuentes en las zonas rurales, pues estos insectos se encuentran en olivares, castaños, almendros o árboles frutales.

En cambio, aunque hayamos escuchado su presencia, es casi imposible llegar a verlas por dos razones, la primera porque al percatarse de nuestra presencia dejan automáticamente de cantar; y en segundo lugar, porque tienen tonos que se camuflan entre los tonos de las cortezas de los árboles y con las ramas de la vegetación.

Estos ruidos son producidos por los machos cigarra y tienen dos finalidades. En primer lugar, poder atraer a las hembras durante su época de reproducción que tiene lugar durante el verano. Y en segundo lugar, marcar su territorio.

Lo que muchas personas desconocen es que estos insectos se pasan la mayor parte de su vida enterrados bajo tierra y solo emergen durante los meses cálidos. Esta es la razón por la cual solo los podemos escuchar en verano.





Las cigarras no cantan como otros seres vivos a través de la garganta, porque estos insectos no tienen órgano fonador. Por lo tanto, para emitir sus sonidos, utilizan una membrana llamada timpánica, situada entre el tórax y el abdomen. Y cuando hacen vibrar la membrana producen este sonido. Por su parte, las hembras pueden escuchar el reclamo de su pretendiente a larga distancia, ya que con la evolución de la especie han podido desarrollar un tímpano más grande y sensible que el de los machos.

¿Qué ocurre en verano?

Las ninfas de cigarras saltan a la superficie de la tierra y se colocan en las copas de los árboles, allí tiene lugar el proceso de muda, mediante el cual logran desprenderse de la capa más externa de su cuerpo y se produce la aparición de una nueva cigarra. De esta forma, las cigarras están preparadas recibirán el canto del macho, este puede llegar a durar cías e incluso semanas, hasta que finalmente logran reproducirse.

Una vez conseguido, las cigarras adultas mueren y cuando nacen las nuevas cigarras se hunden bajo tierra durante años hasta que puedan desarrollarse y reproducirse. Por consiguiente, aunque todos los años oigamos cigarras, estas han estado sumerjidas durante años bajo tierra, pero han emergido para completar su vidareproductiva.

Sin embargo, ni las cigarras ni las chicharras son los únicos seres vivos que emiten sonidos para poder llamar la atención de las hembras, ya que los gatos, las ranas, los sapos, los cisnes y otras especies como los canarios también emiten sonidos con el mismo fin.

Y lo conocido como berrea que hace referencia al periodo de celo del ciervo rojo, es una situación similar, ya que también emiten sonidos los machos para llamar la atención de las hembras. Además, tienen un periodo determinado que comienza a finales de septiembre. En su caso les ocurre como a las cigarras ya que sus sonidos además de llamar la atención sirve para marcar su propio territorio.