El motivo por el que la DGT ha multado a un conductor que no llevaba las luces encendidas de día: 200 euros

La publicación de un usuario de la carretera este miércoles tras recibir una multa de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha provocado la curiosidad en las redes sociales. Y es que la sanción del organismo de Interior se ha producido cuando el vehículo no llevaba las luces encendida siendo aún de día y sin encontrarse en el interior de un túnel. Precisamente este último caso es el más común entre los conductores para encender los focos cuando no es todavía de noche, y su uso en carretera es obligatorio.

Precisamente un caso al que se ha referido en las últimas semanas desde la cuenta oficial de la Guardia Civil. A pesar de ello, no han sido pocos los usuarios que no salían de su asombro ante la posibilidad de que reciban por ello una sanción de 200 euros, incluso alguno de ellos llegaba a asegurar que había visto a agentes de la benemérita posicionados estratégicamente para captar a conductores que estén cometiendo tal infracción.









DGT: El motivo de la multa por ir sin luces de día



Como la propia notificación de la Jefatura de Tráfico de Madrid especifica, el motivo de la sanción es: “Circular por un carril adicional de circulación balizado sin llevar encendido el alumbrado de cruce”. O lo que es lo mismo, “multa por no llevar luces de cruce en un carril adicional”, como explica la cuenta Social Drive, encargada de compartir la multa al usuario. Y es que cuando estamos circulando por ese tipo de carriles tenemos que tener dos cosas en cuenta: la primera es tener siempre encendidas las luces, pero también no exceder los 80 kilómetros por hora de velocidad. Incluso uno de los usuarios de Twitter aseguraba haber presenciado a un agente en un carril adicional tomando fotografías de la infracción con el teléfono móvil.

Algo de lo que precisamente alertaba hace sólo unas semanas la Guardia Civil en su perfil oficial de Twitter, a través de una imagen explicativa. “Está demostrado que los coches que circulan con las luces encendidas –sean de cruce o DRL– se ven mucho antes (+ 100 m), incluso en las mejores condiciones de visibilidad”, subrayaba la benemérita.

Nueva norma de la DGT sobre la ITV



Además, esta semana se ha conocido la nueva norma que ha implantado la DGT y que afecta a miles de conductores que han tenido un accidente recientemente. Tráfico ha comenzado a implementar una gran modificación en la Inspección Técnica de Vehículos en lo que se refiere a los coches que han sido considerados 'siniestro total'. Concretamente, los usuarios cuyo vehículo hayan sido considerados como tal deben pasar de nuevo la revisión inmediatamente después de que hayan sido reparados y antes de que entren de nuevo en circulación. El motivo es reforzar la seguridad en carretera. Por ello, añade, es necesario certificar que el coche está preparado para salir de nuevo a la circulación tras haberse sometido a las reparaciones.

No obstante, más allá de la molestia de tener que llevar el coche hasta la ITV no debe suponer un problema para el conductor, teniendo en cuenta que lo lógico es que, al haber salido del taller, esté a punto para pasar la inspección. Eso sí, debemos pasar obligatoriamente por el trámite si no queremos que nos sancionen con hasta 500 euros.