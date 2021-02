Moreno rechaza modificar cierre municipios, cree "lógico esperar 14 días" y prevé este mes plan para hostelería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado contrario a revisar el caso de los municipios con cierre de la actividad esencial, como ha solicitado Málaga, cuya tasa de contagios se sitúe por debajo de los 1.000 por cada 100.000 habitantes en un plazo inferior a los 14 días decretados por la Junta, tras argumentar que "lo lógico es esperar los 14 días" y ha advertido, como trasladan los expertos, sobre "los dientes de sierra" en los casos de contagios.

Moreno ha anunciado su deseo de "ultimar" en este mes un plan de ayuda para la hostelería y la restauración.

El presidente del Gobierno andaluz ha tenido una comparecencia informativa tras la reunión que ha mantenido con el presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, acerca de los proyectos para la factoría de la empresa en Sevilla.

A preguntas de los medios de comunicación sobre la petición del Ayuntamiento de Málaga de acortar el cierre de la actividad no esencial en caso de mejorar la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, el presidente de la Junta de Andalucía ha argumentado que el Gobierno andaluz trabaja en estos casos con "parámetros que no marcamos los políticos" y ha esgrimido en este sentido que "por encima de los 1.000 casos es tremendamente preocupante y se cierra la actividad no esencial".

Tras insistir en "escuchar a los expertos y dar la palabra a los expertos en la toma de decisiones", Moreno ha advertido sobre el hecho de que "si adelantamos etapas podemos vivir con fustración" el retroceso en la recuperación de los casos positivos tras esgrimir "los dientes de sierra" que apunta el personal de asesoramiento sanitario.

El presidente de la Junta ha expresado su pesar por el cierre de la actividad de la hostelería en Málaga tras manifestar que "lamento profundamente el cierre de la actividad porque genera muchos puestos de trabajo".

Tras proseguir apuntando que "es tremendamente triste" la situación que se genera en ámbitos como la hostelería ha insistido en demandar "seguir los consejos de los expertos, de los científicos" tras apelar a que "se consolide la caída de los infectados que nos garantice la movilidad y la actividad del comercio y la restauración".

El presidente de la Junta ha apuntado que el Gobierno andaluz trabaja en una iniciativa de ayuda al sector.

"Preparamos un plan de ayuda que esperamos tener ultimado en este mes de febrero para la hostelería y la restauración", ha indicado Moreno, quien ha precisado que "en Málaga tendrá una especial incidencia por el duro golpe del cierre obligado".