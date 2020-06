Moreno pide "margen razonable" para que las CCAA fijen la ratio por aula de acuerdo con docentes y padres

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo que las comunidades autónomas tengan un "margen razonable" para fijar la ratio de alumnos por aula el próximo curso de acuerdo con docentes, asociaciones de padres y madres de alumnos y toda la comunidad educativa y ha pedido al Gobierno de la Nación que "no se olvide" de la enseñanza concertada, que representa el 20% en Andalucía, y evite "crear un conflicto artificial donde no lo hay".

Moreno se pronunciado de este modo en una comparecencia pública tras participar en la decimocuarta videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la crisis sanitaria del Covid-19, que en esta ocasión ha seguido desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga, provincia a donde se ha desplazado para visitar a su madre y hermanas por primera vez desde el inicio del estado de alarma.

El jefe del Ejecutivo andaluz se ha mostrado satisfecho de que el Gobierno de la Nación haya incluido en su posición en materia educativa dos aspectos que eran claves para la Junta como que el próximo curso sea enteramente presencial y que se flexibilice el número de alumnos por aula.

A su juicio, para los alumnos no sólo es importante recibir clase, sino ir a clase, aprender juntos, conviviendo, compartiendo el estímulo de los docentes y la inquietud de los compañeros, compartiendo juegos y ocio y deben hacerlo en el ambiente más adecuado, que es la escuela o el instituto, sin que los instrumentos tecnológicos necesarios para el aprendizaje a distancia puedan añadir ningún tipo de desigualdad entre unos y otros".

Moreno ha defendido que "hay que hacer las cosas bien y más aún cuando se trata de un tema tan importante como la enseñanza" y ha explicado que "si se trata de determinar el número de alumnos que tiene que haber por clase, lo primero que hay que tener en cuenta es que en cada municipio la realidad es distinta y que, por cuestiones de población, hay ratios menores, mientras que en otros son mayores.

En este sentido, el presidente de la Junta ha señalado que, "una vez establecidas las condiciones generales del curso, lo conveniente es que las comunidades autónomas tengan un margen razonable para establecer, junto con los docentes, las asociaciones de padres y madres y toda la comunidad educativa, el nivel de ocupación de las aulas", todo ello "siempre bajo la premisa de mantener todas las garantías sanitarias y buscando el normal funcionamiento en las aulas".

A preguntas de los periodistas, Moreno ha detallado que la intención del Gobierno andaluz es publicar "antes de final de junio" las instrucciones de cara al próximo curso escolar, una cuestión que "genera incertidumbre entre los equipos directivos y docentes". Así, ha adelantado que la "principal apuesta" de la Junta será el refuerzo de las plantillas docentes, "ahora con más necesidad porque hay que estar muy pendientes de la evolución de la pandemia y de las contingencias que puedan surgir" a lo largo del curso.

Junto a ello, ha indicado que la Junta va a reforzar la inversión en "dotación tecnológica" porque el último trimestre del curso durante la pandemia ha evidenciado la necesidad de "mejorar en esos dispositivos", que van a ser "instrumentos de presente y futuro".

Sobre la enseñanza concertada, Moreno ha recordado que la Junta ha pedido al Ministerio de Educación que "no se olvide de nuestros alumnos de la concertada, que es el 20% en Andalucía porque son también alumnos públicos y la enseñanza pública y la concertada forman parte de un mismo sistema educativo y por tanto no debemos crear un conflicto artificial donde no lo hay".