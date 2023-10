Moreno niega "rectificación" en Doñana y buscará un acuerdo porque "no se trata de doblegar a nadie"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sostenido que en relación con la Proposición de Ley de regadíos para los municipios en el entorno del Parque Nacional de Doñana no ha habido una "rectificación", al tiempo que ha asegurado que buscará el acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica "hasta el último minuto. Vamos a hacer todo lo humanamente posible". "Aquí no se trata de doblegar a nadie ni de apuntarse un tanto", ha recalcado.

En respuesta a la pregunta formulada por Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía en la sesión de control en el Parlamento, Moreno ha reiterado la "voluntad firme" del Gobierno andaluz de cerrar un acuerdo con el Ministerio de Teresa Ribera y ha asegurado que el acercamiento entre ambas administraciones no supone "un cambio de postura" por parte de la Junta sobre el objetivo de la Proposición de Ley que no es otra, ha remachado, que "resolver" el "problema" de cientos de familias en la provincia de Huelva.

La portavoz de Por Andalucía le ha afeado a Moreno que haya "usado" Doñana como "estrategia electoral" para "quedarse con el caladero de votos" que le disputaba a la "extrema derecha" --en alusión a Vox-- y ha criticado las declaraciones del presidente andaluz, que ha defendido que en zona protegida "por supuesto que no se puede cultivar" pero "no se puede decir que no puede haber regadíos en Huelva, que es lo que ustedes están diciendo".

Nieto ha calificado esta reflexión de "formidable engaño" y de "ingeniería fantástica". "No sé dónde ha escuchado esto", le ha replicado la portavoz de Por Andalucía, que ha lamentado que la Junta haya usado "mal" las competencias que tiene para fomentar tanto la agricultura como la riqueza, el empleo y la protección ambiental.

Sobre Doñana y el acuerdo con el Gobierno central para aparcar un mes el debate de aprobación de la Proposición de Ley se ha referido también el portavoz del grupo parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien, en el arranque de una pregunta sobre la educación en Andalucía, ha felicitado a Juanma Moreno porque "es de valientes reconocer errores" y se ha congratulado de que "la ley esté en un cajón".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha argumentado, como después ha reiterado a preguntas de Por Andalucía, que "no he rectificado ni pedido disculpas" sobre esta iniciativa legal conjunta de PP y Vox por cuanto ha esgrimido que "en Doñana no nos hemos equivocado". Moreno le ha reprochado al portavoz de Adelante que "una vez más falte a la verdad" tras explicar que las disculpas se producen "cuando cometemos errores", un hecho que ha enmarcado en "el considerable atraso con el Bono de Alquiler Joven".

El presidente andaluz ha defendido una estrategia de "mano tendida siempre" a raíz de la polémica suscitada con el Gobierno por esa iniciativa de ordenación de regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, que ha ejemplificado cuando ha recibido una llamada de la vicepresidenta y ministra en funciones, Teresa Ribera, "retraso la Proposición de Ley y me pongo a negociar".