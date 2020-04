Moreno garantiza que Andalucía cuenta con material suficiente para las próximas "tres semanas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha garantizado este miércoles que la comunidad autónoma cuenta con material suficiente para las próximas "tres semanas", esto es, para "21 días", lo que da "cierta serenidad y tranquilidad" en la lucha contra el coronavirus.

Así se ha pronunciado el presidente en una entrevista con Catalunya Radio, recogida por Europa Press, donde ha apuntado que Andalucía está a punto de superar los 6.000 contagiados y los 300 fallecidos. Ha señalado que ahora hay una ocupación de en torno al 30 por ciento de las camas y UCI por enfermos de coronavirus y que Andalucía, la comunidad más poblada de España, tiene alrededor del seis por ciento de los contagiados a nivel nacional y el tres por ciento de los fallecidos.

Ha indicado que, dentro de la desgracia que estamos padeciendo y de la situación de catástrofe en términos sanitarios, sociales y económicos, esta comunidad no está teniendo, afortunadamente, una incidencia del coronavirus tan fuerte como la de otros territorios aún siendo la región más poblada del país.

Ha achacado esta situación a que Andalucía supo adelantarse una semanas, viendo lo que estaba ocurriendo en Italia y teniendo en cuenta la cantidad de vuelos que llegaban de ese país a la comunidad autónoma. Se decidió, por tanto, empezar a comprar productos sanitarios, como material para profesionales sanitarios o respiradores, algo que en este momento se ha complicado bastante por la afectación del coronavirus en otros países de la Unión Europea, como Alemania, Reino Unido o Francia, que están haciendo grandes compras en el mercado chino.

Juanma Moreno ha indicado que, sin duda, el material sanitario empieza a ser "escaso" en todo el país, pero en Andalucía "tenemos garantizadas las tres próximas semanas", apuntando que ayer mismo se recibieron tres millones de mascarillas y se están haciendo nuevas compras. Ha incidido que para esos 21 días, dentro de los cuales se producirá el pico máximo de contagios en la comunidad, el materia está "garantizado, lo que nos da cierta serenidad y tranquilidad".

El presidente ha incidido en que han echado en "falta un poquito más de diligencia" por parte del Gobierno central, que ha asumido el mando único en esta crisis sanitaria, para que la reorganización asistencial y la compra centralizada, porque es obvio que el Ministerio de Sanidad, tras décadas de competencias sanitarias traspasadas a las comunidades, no tiene ahora "ni los equipos ni experiencia ni la trayectoria" para asumir la gestión sanitaria de 47 millones de personas.

Ha recalcado que el Ministerio de Sanidad ha centralizado la compra de material en mercados exteriores sin tener la capacidad para hacerlo por esa falta de experiencia y de equipos especializados, lo que ha llevado a las comunidades a tener que realizar sus propias compras.

En cuanto a las medidas que está adoptando el Gobierno central, ha indicado que está de acuerdo con el fondo, pero que no le han gustado las formas porque ha habido demasiada "improvisación" y actuaciones demasiado súbitas, como la relacionada con el último decreto sobre servicios no esenciales, que no se consultó previamente con las comunidades