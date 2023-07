Moreno critica que miembros del Gobierno vayan a Andalucía sólo a "insultar" y sin soluciones para Doñana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este miércoles que no es "razonable" que miembros del Gobierno central vengan a esta comunidad sólo a "insultar" y sin soluciones para los problemas de sequía que hay espacios como el Parque de Doñana.

Durante su intervención en la clausura la Jornada 'Agua, agricultura y sostenibilidad', que organiza la Universidad CEU San Pablo de Sevilla, Moreno se ha pronunciado así, después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se haya referido a él como la "quintaesencia del cinismo" por la proposición de Ley que se tramita en el Parlamento y que pretende regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Moreno ha indicado que las políticas de agua deben estar en el centro de la acción política y deben ser tratadas como una cuestión de "estado que tiene que estar por encima de cualquier roce o planteamiento político".

"No me gustan los planteamientos sectarios o excluyentes", ha indicado Moreno, quien ha lamentado, sin mencionar a Ribera en ningún momento, que cuando un miembro del Gobierno central viene a Andalucía a hablar de esta materia, "lo utilice no para proponer soluciones, sino para insultar" a la Junta o a su persona.

"No es razonable ni sensato ni oportuno ni aporta absolutamente nada ni a la vida pública ni a los problemas que tenemos encima de la mesa", ha dicho.