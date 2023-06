Moreno afea la "demagogia" con Doñana a Por Andalucía, que le exige "menos rogativas y más BOJA"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afeado este jueves a Por Andalucía la "demagogia" en torno a la proposición de Ley con la que el PP y Vox plantean una regulación de regadíos en la corona norte del Parque de Doñana al "no presentar enmiendas" al texto y "cruzarse de brazos, no cumpliendo con su obligación parlamentaria".

En respuesta a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en la sesión de control, donde ésta le ha pedido a Moreno "menos rogativas y más BOJA", el presidente andaluz ha lamentado que "no le exija a su Gobierno", al Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez, que "cumplan con su responsabilidad" ejecutando las obras hídricas que necesita Andalucía y, especialmente, la provincia de Huelva para poder llevar agua en superficie a la zona regable del Parque de Doñana.

En este punto, Moreno se ha referido a los 22 hectómetros cúbicos que se desembalsan de la presa de Olivargas --el equivalente, según sus cifras, a dos años de consumo de Huelva-- por no contar con las infraestructuras adecuadas para poder canalizar esos recursos. En contraposición a este agua desembalsada, ha remarcado, las 700 hectáreas que se quieren regularizar en Doñana necesitan cuatro hectómetros cúbicos.

"No se puede apoyar ningún espacio natural si no tiene apoyo social", ha subrayado Moreno, que le ha preguntado a Nieto: "¿Qué quiere, que se mueran de hambre los agricultores?". Por su parte, la portavoz de Por Andalucía ha insistido en que las críticas en torno a la proposición de Ley son "responsabilidad y culpa de su obcecación". Por ello, ha recalcado que seguirá pidiendo a la Junta que "paralice" y, tras las elecciones generales, "retire" el texto. "Lo voy a hacer en lo formal y en lo informal", ha apostillado.

La gestión de Doñana ha sido puesta por Inmaculada Nieto como un ejemplo de la "desigualdad de trato" que, a su juicio, realiza el actual Ejecutivo andaluz. Frente al "interés general", Por Andalucía ha acusado a Moreno de gestionar desde el "de lo mío qué". En este punto, ha lamentado que, "cuando se habla de problemas, especialmente de desigualdad, usted se convierte en un ciudadano que hace rogativas". "Menos rogativas y más Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA", ha resumido Nieto, que ha calificado este modo de "proceder" de "francamente preocupante" para combatir estadísticas como las que sitúan en Andalucía los barrios más pobres de España.

En esta línea, Por Andalucía ha criticado el "disparate e ineptitud" en la gestión del bono joven de alquiler y que no se garantice una "justa financiación" para las universidades públicas, lo que ha provocado una movilización que "no ha conseguido tapar la perfomance de metros de celulosa" --en alusión a la intervención del pasado miércoles de la consejera de Desarrollo Educativo, que no tiene las competencias de universidades-- de los sindicatos para reclamar fondos con los que los Rectorados puedan afrontar la estabilización de la plantilla de profesorado y de personal de administración y servicios. El presidente Moreno ha replicado que el Gobierno andaluz tiene "un hoja ruta para favorecer la inclusión" con la que "hacemos todo lo humanamente posible" para combatir la "lacra" de la desigualdad, que "viene de lejos".