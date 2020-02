Moreno acusa a Sánchez de buscar "una cortina de humo" con permiso parental

El jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar "una gran cortina de humo" con el recurso judicial contra el permiso parental en Murcia y ha denunciado que la confrontación con las comunidades no gobernadas por el PSOE es "una mala praxis".

En una entrevista con la Agencia EFE, el presidente de la Junta ha señalado que el hecho de que el Gobierno central "ya esté amenazando al Gobierno de Murcia" a pesar de que sólo lleva unos meses "es una mala fórmula" que se basa sólo "en la confrontación".

Ha indicado que el Gobierno "ha institucionalizado la mentira", como en el caso del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sin que pase "nada", y por tanto "de vez en cuando lo que busca es una gran cortina de humo para que todos abramos un debate estéril sobre el pin parental en Murcia o en otras comunidades".

Moreno considera que el Ejecutivo central busca que no se hable "de lo que realmente está pasando en España", con los "problemas" económicos o las "cesiones" al independentismo.

"Estas son las prácticas, la confrontación con aquellos que no piensan como yo, con aquellas comunidades donde no gobierna el PSOE, con aquellos que no nos siguen", ha lamentado Moreno, quien cree que se trata de "una mala praxis desde el punto de vista gubernamental" que conllevará problemas "de presente y futuro".

El presidente ha puesto también como ejemplo que Pedro Sánchez "amenace" a la Junta de Andalucía con recurrir ante el Tribunal Constitucional la regularización de las viviendas "alegales", que suponen 300.000 familias "atrapadas" en la comunidad.

Ha criticado que en lugar de ayudar y "cooperar" para buscar una salida a esas familias "se nos dice que nos puede llevar al Tribunal Constitucional y, por tanto, paralizarnos".