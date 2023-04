Morant señala que el PP se ha convertido en "negacionista de la ciencia" por casos como Doñana y el Mar Menor

Advierte en Cartagena que el PSOE va a luchar por el voto que se les "robó" hace cuatro años

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha señalado este sábado en Cartagena que el Partido Popular se ha convertido "en un negacionista de la ciencia" con temas como Doñana y el Mar Menor.

Morant ha indicado, durante el acto de presentación de la candidatura de Manuel Torres a la alcaldía de Cartagena, que la ciencia explica muy "claro lo que le pasa al Mar Menor".

La laguna salada "se está contaminando. Y se está contaminando porque el Gobierno de la Región de Murcia no ilegaliza los cultivos que hay ahora mismo que no están regulados, y como no hace su trabajo y hace una dejación" la situación no mejora.

Por contra, ha criticado, "lo que hace es mirar para arriba para que le solucionemos el problema", y ha recordado que "el caso del Mar Menor es el único en España en que el Gobierno central ha recuperado competencias para poder actuar ante la incompetencia y la pasividad del señor López Miras".

Pero este no es el único caso, ha apuntado Morant, quien ha recordado que "el vicepresidente de Castilla y León ha apelado a los jóvenes y les ha dicho que el cambio climático no existe".

"Pues frente a eso, frente a esas barbaridades, lo que vamos a hacer los socialistas va a ser defender este planeta porque no hay otro".

"LUCHAR POR EL VOTO ROBADO"

Por otra parte, Morant ha querido alentar a los socialistas de Cartagena a luchar "por todos aquellos que votaron por el Partido Socialista" hace cuatro años y "se les robó su voto".

Ha explicado que "votar es lo que nos iguala. La democracia es la que hace igual al que más tiene con el que no tiene nada, es el instrumento de la gente a la que sólo le queda la política para que pueda luchar por él o por ella", por lo que, ha lamentado, "no hay cosa más fea, más ruin y más miserable que robar la voluntad de un pueblo".

Aunque, ha asegurado, "no nos sorprende esto del Partido Popular, nos tienen acostumbrados".

Por eso "necesitamos, es urgente", que en la comunidad autónoma de Murcia y en el Ayuntamiento de Cartagena tengamos "a socialistas que remen a favor de todas las políticas progresistas y de la gente", ha concluido.