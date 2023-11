Morant destaca el "hito tecnológico" del lanzamiento del Miura 1: "Aumenta nuestra autonomía y liderazgo en el espacio"

El presidente ejecutivo de PLD Space compara la oportunidad que ofrece el espacio con lo ocurrido con Internet en los 90

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que el lanzamiento del cohete Miura 1 el pasado 7 de octubre en Huelga por la empresa ilicitana PLD Space fue un "hito tecnológico" para España.

Así lo ha manifestado este jueves Morant durante la presentación del desayuno informativo del presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, organizado por Nueva Economía Fórum, y al que han asistido, entre otros, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; la exministra de Industria Reyes Maroto; o el Padre Ángel, ya recuperado de sus problemas de salud.

En este contexto, la ministra ha recordado la "cuenta atrás en español" en la madrugada del 7 de octubre, una experiencia "inolvidable para muchísimos españoles" que siguieron con tanta "atención, ilusión y pasión" el lanzamiento. "A veces no somos conscientes de lo que logramos, PLD Space conseguía un hito tecnológico de país que aumenta nuestra autonomía estratégica y nuestro liderazgo en el espacio", ha asegurado.

En la misma línea, ha afirmado que la Agencia Espacial Europea (ESA) ve a PLD Space como una empresa "sólida" frente al desafío de los lanzadores europeos. "La ESA está muy feliz porque en Europa hay empresas como PLD Space", ha celebrado.

Para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, el espacio es un territorio "de anhelos, incomprensión, desconocimiento y fascinación". "A veces pensamos en el espacio como una quimera, aspiramos a ser astronautas guiados por un espíritu de descubrir. En la aventura del aprendizaje, la curiosidad y el conocimiento se embarcaron los fundadores de PLD Space cuando ambicionaron materializar una empresa espacial", ha apuntado.

En este punto, ha destacado que el Miura 1 se convirtió en el primer cohete privado de Europa "con tecnología 100% española, desarrollado en una empresa ilicitana". Con este hito, ha añadido, España entraba en la lista de los diez países del mundo "capaces de diseñar, construir y lanzar cohetes espaciales".

Asimismo, Morant, que este martes recibió la cartera de Universidades, ha mostrado su orgullo por el sistema universitario español "capaz de generar tanto talento" y también se ha mostrado orgullosa del sistema científico e innovador de España, aunque ha advertido de que el orgullo "se tiene que convertir en acompañamiento" y, por ello, los últimos cinco años el Gobierno ha "impulsado el sector aeroespacial".

INVERTIR EN EL ESPACIO, SINÓNIMO DE BIENESTAR Y PROGRESO

"Invertir en el espacio es sinónimo de bienestar y progreso para la ciudadanía. El Gobierno, con el 15,8% de las acciones de PLD Space, también nos sentimos muy orgullosos de apostar junto con las empresas. Como Estado emprendedor nuestra obligación es apostar por las empresas", ha zanjado.

La ministra también ha hecho hincapié en que el Miura 1 "sólo era el comienzo", ya que ahora se está desarrollando el Miura 5. "Es posible, somos capaces de retener talento y de hacer una mejor España desde toda España", ha apuntado.

Durante su intervención, el presidente ejecutivo de PLD Space ha aplaudido el "meritorio" esfuerzo realizado por el Gobierno al poner en marcha la Agencia Espacial Española. "Es de agradecer esa voluntad de interlocución única transversal sobre el espacio", ha señalado.

Ezequiel Sánchez ha comparado la situación actual con el sector espacial con lo ocurrido en los años 90 con la irrupción de Internet. "No éramos conscientes de que teníamos que tener una estrategia de Internet, ahora debemos tener una estrategia de espacio. El espacio va a estar transformando la forma en la que estamos operando. Seremos un plato en la mesa o el comensal, pero el espacio va a jugar un factor relevante en muchas cadenas de la industria", prevé.

PLD Space, según ha recalcado su presidente ejecutivo, sueña con ser la compañía tecnológica "más influyente" en Europa dentro del sector aeroespacial. "Tenemos la capacidad de poder ejecutarlo si seguimos haciendo esa entrega y cumpliendo los hitos que tenemos establecidos", ha comentado.

Para el presidente ejecutivo de la compañía aeroespacial, la mayor satisfacción es cuando un talento español vuelve. "La mayor de las satisfacciones es cuando repatriamos a un español que está fuera y viene a Elche a trabajar con nosotros", ha indicado.

Por último, Sánchez ha agradecido la confianza de los accionistas de la compañía, que no tiene como objetivo salir a bolsa aunque eso "puede que sea una consecuencia pero no un objetivo a corto plazo". "La mayor de las satisfacciones es cuando repatriamos a un español que está fuera y viene a Elche a trabajar con nosotros. Hasta que no vivamos de nuestros clientes estamos viviendo de nuestros accionistas, agradecer la paciencia infinita de nuestros accionistas", ha concluido.