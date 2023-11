Montero defiende a las madres protectoras, "muchas veces criminalizadas": "Protegen sus derechos y los de sus hijos"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha querido "dejar muy claro" que el Gobierno y su Ministerio siempre van a estar defendiendo a las madres protectoras "que muchas veces son criminalizadas".

"Si no queremos que haya asesinatos de niños y niñas por parte de sus padres para dar donde más duele a las mujeres, lo que tenemos que hacer es proteger también a las mujeres que están protegiendo sus derechos y los de sus hijos", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este martes la responsable de Igualdad en declaraciones a los medios en el Senado, al ser preguntada por los cuerpos de un padre y su hijo de siete años localizados en la zona de Urbasa (Navarra).

No obstante, Montero no se ha querido referir a este caso concreto al no tener "ninguna confirmación". "Creo que hay que ser prudente, pero sí creo que es un buen momento para recordar que una de las deudas que la sociedad tiene pendiente es con las madres protectoras", ha dicho.

En este punto, ha destacado que las madres protectoras se defiende a sí misma y a sus hijos e hijas "frente a la violencia de los maltratadores y muchas veces son criminalizadas por ellos".

"Si queremos evitar el asesinato por parte de los maltratadores de los hijos para dar donde más duele a las madres, tenemos también que proteger y legitimar la lucha de las madres protectoras y en este Ministerio siempre van a poder contar para tener esa mano tendida", ha asegurado la ministra de Igualdad.