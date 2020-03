Montero asegura que no se siente cuestionada como ministra de Igualdad por las críticas a la Ley de libertad sexual

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este domingo que no se ha sentido cuestionada como titular de su Ministerio tras las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición acerca del anteproyecto de la Ley de libertades sexuales promovida por su departamento.

"No me he sentido cuestionada. Al contrario, tengo que agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya visto con claridad, desde el principio, que esta ley tenía que salir con urgencia, sin prisas", ha explicado Montero en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que también ha extendido ese agradecimiento a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Así, la ministra ha negado que hubiera dos versiones del anteproyecto de ley y ha defendido que se ejecutaron "pequeñas modificaciones" al texto "que todo el mundo conocía". "Muchas veces se vieron los equipos para cerrar el texto (...) Con esta ley llevamos tres años trabajando en Unidad Podemos. Hay trabajo riguroso", ha añadido.

Sobre las diferencias de criterio entre PSOE y Unidas Podemos en la acción de Gobierno, Montero ha reconocido le existencia de "debates", aunque ha indicado que hay que "cuidar más" cómo explicar las discrepancias. "Hay debates que no salen a la luz, y cuando se tratan de leyes feministas sí salen", ha expresado.

Por otra parte, Montero ha negado que la reunión de la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos fuera de "urgencia". "Va a haber muchas reuniones del seguimiento de los acuerdos. Somos un Gobierno de coalición", ha recordado.

En este sentido, ha adelantado que no siempre habrá "una comunicación exhaustiva" sobre las reuniones porque eso "forma parte de la normalidad de trabajo del Gobierno de coalición, que reúne a sus equipos para coordinarse".