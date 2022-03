Montero acusa al CGPJ de retrasar el informe preceptivo de la Ley Trans e impedir su trámite parlamentario

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de retrasar el informe preceptivo que debe elaborar sobre el Anteproyecto de la Ley Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB e impedir su trámite parlamentario algo que, a su juicio, ya ocurrió con otras leyes feministas como en la lucha contra la violencia de género o el aborto.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la ministra ha confirmado que la Ley Trans será "una realidad esta legislatura", aunque ha mostrado su preocupación por el informe preceptivo que debe elaborar el órgano de gobierno de los jueces para continuar con la tramitación parlamentaria.

Según ha explicado Montero, su departamento envió el anteproyecto al CGPJ en diciembre y todavía no han recibido el informe, por lo que, según ha denunciado, no han cumplido los plazos que establece la ley. "Es un informe que es preceptivo pero no vinculante, no tenemos que hacer caso el Gobierno a lo que diga ese informe, pero lo necesitamos para continuar con esa tramitación", ha apuntado.

La ministra ha explicado que el plazo habitual es de un mes, pero desde el Ministerio se pidió el informe por la vía de urgencia que acota a 15 días "improrrogables según la propia ley del CGPJ" la emisión del mismo. "No han cumplido con sus propios plazos. Es un CGPJ que no solo lleva años caducado, sino que no es capaz de cumplir con su propia ley y emitir un informe en tiempo y forma", ha criticado.

"Tenemos un serio problema cuando hay un órgano del Estado que no está cumpliendo su función ni con la propia legislación que le dice en qué plazos tiene que hacer ese informe", ha insistido.

Así, Montero ha asegurado que "no sería la primera vez" que el órgano de gobierno de los jueces "trata de retrasar o impedir la tramitación en nuestro país de los avances feministas" como, según ha citado, la ley de violencia de género de 2004, la ley del aborto o la de igualdad.

De esta manera, la ministra se une a las quejas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, que registraron la semana pasada ante el CGPJ un escrito pidiéndole que "cumpla con sus funciones constitucionales ante el retraso en la elaboración del informe" de Igualdad.

Las entidades solicitaron "celeridad" en la elaboración del informe para que el texto "llegue en segunda vuelta al Consejo de Ministros a la mayor brevedad" y así "desbloquear su tramitación".