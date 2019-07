Mónica Hoyos le declara la guerra a Omar Montes en 'SV'

MADRID, 10 (CHANCE)

A pesar de que los concursantes de Supervivientes 2019 estén viviendo ya la últimas semana en el concurso, los enfrentamientos no cesan. El último que se ha producido en Honduras y que ha levantado la polémica entre todos los concursantes ha sido entre Omar Montes y Mónica Hoyos. La expareja de Carlos Lozano está bastante dolida con su compañero de concurso ya que, recordemos que, el domingo pasado confesó frente a cámara que le gustaría que llegasen a la final todos los participantes menos Mónica. Unas declaraciones que no gustaron nada a la exconcursante de Gran Hermano Vip y que ha provocado que tenga varias discusiones durante estos días con el exnovio de Chabelita.

Mónica no entiende como después de tener buena relación con él y de haber esta juntos todo el concurso, Omar Montes dijera esas palabras frente a cámara. Tanto es así que ha estado hablando con todos sus compañeros de las palabras de este y el cantante, después de enterarse que había estado arremetiendo contra él en sus espaldas, ha querido hablar con ella delante de todos. Mónica Hoyos fue bastante clara y le contestó: "No Omar, lo que he dicho de ti si quieres te lo digo a la cara, los dos solitos, vente para acá".

La segunda discusión que han tenido esta semana los dos concursantes ha sido intencionada por Fabio que, lo cierto es que no ha actuado bien y, ha provocado que los dos se enzarzen en una pelea que nada tenía que ver con Mónica Hoyos. Mahi, Mónica y Fabio se ponían a comer los peces que se habían pescado por la mañana y era el argentino, quien decía: "Omar y Albert estarán comiéndose el kebab" respondiendo a la pregunta de Mónica Hoyos de dónde estaban los dos.

Minutos más tardes, Omar Montes y Albert llegaban y se quejaban de que se hubiese empezado a comer sin esperarles. Fabio cogía a Omar Montes a solas y le confesaba que habían empezado a comer porque Mónica había dicho que ellos dos estaban comiéndose el kebab que les prometieron en la recompensa. El cantante acudía donde se encontraba todo el grupo y le recriminaba a la expareja de Carlos Lozano sus supuestas palabras. El enfrentamiento acabó con la huída de la concursante del resto de concursantes y con una acusación que nunca antes nos lo hubiéramos esperado: "Manipulador, a mí no me vuelvas a hablar".