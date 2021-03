Mónica García tiene claro que su primera medida sería un plan de vacunación eficaz porque el actual "no es serio"

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, tiene claro que su primera medida si estuviera al frente del Gobierno regional sería un plan de vacunación eficaz porque el actual, firmado por el PP, "no es serio".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, García ha llamado a poner "toda la eficacia y los recursos a disposición" de un plan de vacunación porque "es la luz al final del túnel". Esto le ha llevado a criticar la gestión de la vacunación contra el coronavirus que está haciendo el PP, que contrasta con la vacunación contra la gripe destinada a 1,5 millones de personas, "sin propaganda y en sus centros de salud".

La candidata de Más Madrid ha remarcado que ayer, en una visita que hizo a Móstoles, le trasladaron que vecinos octogenarios han tenido que ir a vacunarse contra el coronavirus no en su centro de especialidades, que está cerrado, sino que deben desplazarse al hospital Isabel Zendal o al Wanda Metropolitano.

"En Madrid no hemos tenido un plan de vacunación serio. En la Comunidad nunca se han tomado en serio la vacunación. Ahora mismo deberíamos estar a velocidad de crucero y vamos a velocidad de canoa", ha lamentado.

COMO EL TITANIC

Ante el aumento de casos de Covid-19 García, anestesista de profesión, ha comparado las olas de contagio con el Titanic colisionando contra el iceberg. "El choque se produce pero tenemos que ver qué botes de emergencia ponemos a disposición de los ciudadanos", ha indicado.

Eso en medicina se denomina 'mortalidad evitable'. "¿Cuánta mortalidad evitable vamos a evitar en la cuarta ola?", se ha preguntado la candidata, después de recordar que en la tercera fallecieron en la región 4.000 madrileños siendo la Comunidad "con el mayor exceso de mortalidad y la de mayor número de pacientes ingresados en pandemia".

"Podíamos haber puesto medidas pero se ha naturalizado el número de fallecidos", ha lamentado Mónica García. Como profesional de la medicina ha relatado que, además de ver la sobresaturación de las UCI y el número de fallecidos, "lo más terrorífico" era salir de su turno de trabajo en el 12 de Octubre y llegar al Pleno de la Asamblea, donde narraba que no había camas UCI, y el consejero de Sanidad, número 2 en la lista del PP, Enrique Ruiz Escudero, le negaba lo que estaba contando.

"Me decía que no era verdad. (La presidenta regional, Isabel Díaz) Ayuso me decía que no era verdad que tuviéramos un colapso sanitario", ha descrito, después de poner el foco en esa "distorsión de la realidad, esa política del PP de pies de barro no conectada con la realidad".