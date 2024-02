Mónica García se reúne con las organizaciones ecologistas para tratar los efectos del cambio climático en la salud

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido este viernes una reunión con representantes de las cinco grandes organizaciones ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF y Seo/Birdlife) para abordar las implicaciones del cambio climático en la salud pública y el papel del ministerio en la integración de políticas medioambientales y de salud.

Según informa Sanidad, en el encuentro, han abordado "una amplia gama de asuntos primordiales" que vinculan la salud medioambiental con la salud de la población. Entre los puntos destacados de la agenda se han incluido los efectos del déficit de naturaleza en la salud de las personas, la urgencia de descarbonizar el sistema sanitario, la aplicación del enfoque 'One Health' para integrar la salud en todas las políticas y el papel vital de la salud pública en las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.

"Veinte grados en febrero no son buenas noticias: es el cambio climático. Este calor atípico no es solo un adelanto de lo que podemos esperar para el verano: es una señal de los veranos cada vez más intensos y prolongados que nos esperan, con sus consecuentes efectos en la salud pública. No hay personas sanas en un planeta enfermo", ha afirmado la ministra.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad se compromete a "trabajar mano a mano" con la sociedad civil para integrar la sostenibilidad en el sistema de salud, promoviendo iniciativas que "no solo reduzcan la huella de carbono del sector sanitario, sino que también fortalezcan la resiliencia de la población ante los riesgos sanitarios derivados del cambio climático".