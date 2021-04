Mónica García reprocha a Ayuso que para ella "es más importante que se vacune un rico antes que un enfermo"

"Entendemos que a Ayuso le moleste que primero se vacune a los mayores de las residencias que a los directivos de El Corte Inglés", lanza

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, que para ella sea "más importante que se vacune un rico antes que un enfermo".

Desde Alcorcón, donde ha dado a conocer su lema de campaña 'Por lo que de verdad importa', García se ha referido no sabe si al "desliz" o a algo que conscientemente insinuó Ayuso, porque "lo lleva en el ADN", "abrir la puerta a la privatización de las vacunas".

"Dejó caer que se podía vacunar quien lo pudiera pagar. Para Ayuso es más importante que se vacune un rico antes que un enfermo y le vamos a decir que no, que la salud, la educación, los derechos no se mercadean, no son bien de mercado", ha contestado a la 'popular'.

"Entendemos que a Ayuso le moleste que primero se vacune a los mayores de las residencias que a los directivos de El Corte Inglés pero es que el mundo no es así, la sociedad no es así, por eso está haciendo una campaña del calamar", ha lanzado la candidata de Más Madrid.