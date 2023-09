Mónica García exige a Ayuso que haga "lo mismo que con el Zendal" para garantizar "barracones cero" el próximo curso

"Exigimos a Ayuso que el año que viene haya barracones cero y que contrate a esos 3.000 profesores que ahora mismo faltan", reclama

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha exigido a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que haga "lo mismo que con el Zendal" --construido en cinco meses-- para garantizar una política de "barracones cero" en las aulas en el arranque del próximo curso escolar.

Acompañada por la diputada autonómica María Pastor, García ha visitado uno de los barracones en el CEIP Nuria Espert, en el barrio madrileño de Valdebebas. "Pedimos una cosa muy sencilla, que haga lo mismo que hizo con el Zendal y que el año que viene no haya ni un solo barracón en esta Comunidad. Le exigimos a Ayuso que el año que viene haya barracones cero y que contrate a esos 3.000 profesores que ahora mismo faltan en la Comunidad", ha indicado Mónica García.

"Estamos en la Comunidad más rica de toda España y todavía tenemos a cientos de niños y niñas que tienen que estudiar en barracones por la desidia y la indolencia de su Gobierno. Y no hablamos de barracones ocasionales sino que hay niños y niñas que llevan años estudiando en barracones. Hay niños y niñas en esta Comunidad que no han conocido su colegio sin obras o sin barracones y esto es una vergüenza", ha condenado la portavoz de Más Madrid.

En esos barracones los menores "no pueden disfrutar de comedor, ni de patio, ni de gimnasio". Todo ello en un inicio de curso "con aulas que no tienen profesores porque nuevamente faltan 3.000 y profesores que no tienen aulas sino barracones". Esta situación no sólo se da en Valdebebas sino "en otros muchos lugares como Parla, Colmenar Viejo o Rivas, donde el Gobierno de la Comunidad no ha sido capaz de poner a disposición de los niños las infraestructuras" necesarias.

"MODUS OPERANDI DEL PP"

"No es algo anecdótico sino el modus operandi del PP, que construye por fases en lugares donde claramente hay una necesidad de colegios e institutos siendo siempre las familias las damnificadas, que traen a sus hijos e hijas a unos colegios que, cuando no están en barracones, están en obras", ha denunciado públicamente García, tras insistir que la de Madris es "la Comunidad más rica".

También "la que fue capaz de hacer un hospital, que luego se convirtió en un hospital fantasma, que ha servido de plataforma de contratos a amigos y a empresas sospechosas habituales como amigas del PP". "Fueron capaces de construirlo en cinco meses pero llevamos años esperando colegios en barrios como Valdebebas, que tampoco tiene un instituto", ha señalado. "Esto es marca de la casa del PP, de su desidia e indolencia y del poco respeto que le tiene a los ciudadanos", ha continuado.

El lunes, en la reunión que mantendrá con Díaz Ayuso, Mónica García pondrá encima de la mesa la "falta de profesores y aulas, la falta de infraestructuras y planificación" en lo que es "un insulto a las familias".

También llevará los comedores escolares después de que Más Madrid haya pedido reiteradamente que sean gratuitos "pero Ayuso haya decidido subir el precio a las familias", así como los centros de salud que faltan o aquellos que fueron inaugurados antes de las elecciones "pero que no se ha puesto en funcionamiento porque no hay profesionales dentro".

Otro asunto que abordará la líder autonómica de Más Madrid es la transición ecológica, especialmente tras ver los efectos de la DANA y de un verano extremadamente caluroso, para poner encima de la mesa cómo adaptar las ciudades y la región al cambio climático.

"Mientras Ayuso siga instalada en su negacionismo, en su nepotismo y en su indolencia a la hora de cuidar a los ciudadanos, Más Madrid estará como líderes de la oposición para decir que estamos perdiendo oportunidades de ser una Comunidad mejor", ha manifestado Mónica García.