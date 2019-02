Mónica Esteban y 'Juegaterapia': "Jugar es el analgésico más potente, incluso, que la morfina

MADRID, 16 (CHANCE)

Este viernes, se celebraba el Día Internacional del Cáncer Infantil, pero esta lucho no es de un solo día, es una batalla constante y diaria contra la enfermedad y desde la Fundación Juegaterapia tratan de ayudar a esos niños y a sus familias a que sea un poco menos difíci.

Con motivo de este día, desde CHANCE hemos tenido la oportunidad de hablar con su fundadora, Mónica Esteban, y Valle Sellés, vicepresidenta de la fundación. Dos de los grandes artífices de que la ONG lleve 9 años ayudando en la lucha contra el cáncer infaníl con un sinfín de inicativas.

A pesar de que son un equipo de apenas 15 personas, su labor se extiende más alla de las fronteras de España enviando a hospitales de todo el mundo y han llegado, a Afganistán, a Colombia, Venezuela, Argentina...

JUGAR ES IMPORTANTÍSIMO, ES EL ANALGÉSICO MÁS POTENTE POR ENCIMA DE LA MORFINA PARA LIBERAR ENDORFINAS

CH: Así que podría ser una gran terapia también para mayores.

ME: Claro, es que está demostrado que cuando juegas liberas endorfinas, es el analgésico más potente que hay incluso, que la morfina y eso es importantísimo. Te pasa incluso cuando vas a correr o que echas un partido de fútbol porque influye en el ánimo y es muy importante.

CH: Cuando los niños ya son mayores de edad, ¿qué pasa con ellos?

ME: Algunos se hacen voluntarios de nuestra fundación porque ven la labor que hacemos, por lo que les hemos arropado y cómo ha influido el juego en su vida hospitalaria y quieren dar lo mismo que ellos han recibido. Estuvimos con Dani que quiere ser médico y a día de hoy está dando conferencias en su instituto y está ayudando a otros niños y va a los hospitales a ayudar a otros chavales.

CH: Mónica ahora que estamos hablando tanto de La vamos a liar, la vamos a liar. ¿Te imaginabas que la ibas a liar tanto?

ME: No, realmente, no. Lo que pasa es que tú trabajas con tanta ilusión, que de alguna manera toda esa ilusión te lleva, te lleva y al final vas recibiendo y cuando te quieres dar cuenta no sabes la dimensión de hasta donde llega... Tú no sabes hasta donde va a llegar porque todo es de una energía tan positiva, preparas un acto y sale el sol y vas viendo como cuando pusimos la primera piedra del jardín infantil del hospital Gregorio Marañón y de pronto llamas a Alejandro Sanz y te dice que viene, o Rafael Moneo también tiene un hueco... y al final todo sale bien y se lían unas enormes.

MÓNICA ESTEBAN: "ES IMPRESIONANTE EL VALOR QUE TIENE PODER AYUDAR A LOS DEMÁS". "ESPAÑA ES SÚPER SOLIDARIA"

CH: ¿Te sigues emocionando, y hasta diría yo que más que antes?

ME: Sí, porque ya son muchos años y vemos lo que significan los proyectos... Ver desde como una azotea gris a ver como dentro de unos meses pueden jugar unos niños que apenas pueden salir de la habitación, ir a jugar y ser unos niños normales. Es una emoción... No hay nada que pague esto. Es verdaderamente impresionante el valor que tiene poder ayudar a los demás.

CH: ¿Nos falta todavía concienciación?

ME: El mensaje yo creo que es que la gente está súper volcada. España es un país súper solidario. Es increíble y también es lo que decimos: A la gente hay que ponérselo súper fácil y lo que intentamos es que todo el mundo pueda ayudrar aunque sea con un SMS porque la gente ayuda mucho.

VS: Lo estamos notando. Cada vez más gente nos llama, se implica. Hace falta más, nunca es suficiente pero siempre vamos avanzando en ese sentido y lo vamos notando.

CH: ¿Qué pasa con los baby pelones que llegan y se agotan?

ME: La magia de juegaterapia. Los pusimos a la venta pero realmente es un proyecto que nace para los niños cuando pierden el pelo. Es un proyecto que sale y nace del amor al ver lo que sufren cuando están en el hospital y se les cae el pelo y pensamos en que teníamos que hacerles un compañero de viaje para estos niños. Los pusimos a la venta y de pronto se convierten en el número uno en ventas. Hemos vendido más de un millón. El secreto es la magia de que se va a ayudar a los demás y que se ha acabado involucrando Alejandro Sanz, Shakira y todos los artistas que nos han ayudado y nos ayudan a que sea un éxito.

CH: ¿Cómo hacéis lo de los fondos?

ME: Tenemos proyectos de investigación, hemos abierto una beca en el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) de tumores cerebrales el primero fue en el CNIO neuroblastoma. Es nuestra lucha, para los que no han ganado la batalla y para los que la han ganado... Los jardines los teníamos que dedicarlos para esos niños que no han ganado la batalla y por los que tenemos que trabajar rtambién.

CH: ¿Seguís trabajando con las mismas empresas con las que empezastéis?

ME: Tenemos las mismas desde el principio y otras que se animan como en Lisboa con Gocco, Italia, México. Tenemos muchas donaciones. Colaboran grandes empresas y pequeñas, colegios que están educando en el valor de la solidaridad. Hay profes que se llevan el muñeco para explicar lo que les sucede a algunos niños. Juguettos, Playstation, Envialia, son muchas de la empresa.

Uno de los últimos proyectos es de los kiciclos que surgen porque veamos que los niños tienen la necesidad de tener que llevar la quimio con el portasueros y entonces los fusionamos.

CH: Hay muchas familias que se trasladan a Madrid para pasar largas temporadas con sus hijos, contadnos como ayudáis a todos esos padres que desconocen la ayuda que proporcionáis.

ME: Los acogemos, se toman un café y mientras los niños juegan hablamos con los padres, intementamos que haya un buen ambiente. Cuando hay uun niño que enferma hay veces que el que está así es e lnio.los padres ,los abuelos, los hermanos. La familiar se separa.

CH: Practicamente se mudan de cidad para estar con su hijos, ¿no?

ME: Los hospitales son los que les gestionan el que se pongan en contacto como con las Casas de Ronald McDonald.

CH: Están pasando por una situación difícil, imagino que no siempre será fácil hacer vuestro trabajo.

ME: Hay veces que no quieren hablar contigo y les decimos que no pasa nada. Y otras veces son ellos los que nos dan las fuerzas.

VS: Entramos en una habitación estamos 10 minutos y si les ayudamos a que desconcectren y sacarles una sonrisa... es estupendo.

CH: Os convertís en un apoyo vital para esas familias.

ME: Sí, pero otras veces están con los papás que ya han estado en la misma situación, sobre todo cuando están asustado y entonces, se apoyan. El niño que se hizo la foto con Alejandro Sanz para los baby pelones, falleció pero su padre sigue estando como voluntario para ayudar a otros niños y a otros padres.