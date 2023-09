Mónica Cruz desvela qué le parece el caso de Daniel Sancho

MADRID, 17 (CHANCE)

Multitud de rostros conocidos, sobre todo compañeros de profesión, han hablado este último mes ante las cámaras del caso de Daniel Sancho. Muchos han enviado un mensaje cargado de cariño al padre del joven, Rodolfo Sancho, y otros han aprovechado para dar su más sincera opinión.

En este caso, Europa Press ha podido hablar con Mónica Cruz sobre el caso y lo cierto es que empatiza con los padres de Daniel, Rodolfo y Silvia Bronchalo: "Es un tema tan delicado que solo pienso en esos padres desde que ha pasado todo. No sé cómo se puede manejar eso, les deseo que puedan llevar esto con la mayor tranquilidad posible, que no sé si eso se puede llegar a conseguir".

Ella misma se pone en el lugar de ambos y no sabría cómo gestionar la situación, ya que le parece algo surrealista: "Como madre, no sé cómo se puede manejar eso, por eso le deseo sin conocerles, que estén lo más tranquilo si lo pueden conseguir porque menuda historia, pero bueno".

Recientemente hemos podido ver a Rodolfo regresando de Tailandia y lo cierto es que, aunque ha querido aguantar el tipo ante las cámaras, el actor no pasa por su mejor momento y prefiere llevarlo con la mayor discreción posible.

Por otro lado, Mónica descarta hacer una docuserie sobre su vida y la de sus hermanos, Penélope y Eduardo: "¿Así, rollo familiar? No, no creo, no creo, pero bueno, trabajar juntas siempre nos gusta... Trabajar con un hermano hermana o familiar te conoces tanto que con una mirada ya sabes".