Mónica Cruz desvela el gran miedo de su pequeña Antonella

MADRID, 26 (CHANCE)

Mónica Cruz ha querido entrar en directo en El Hormiguero para hablar de cómo está viviendo ella esta pandemia. La actriz acaba de estrenar la serie Madres en Amazon, un papel muy especial en el que se siente como pez en el agua.

Y es que ella es mamá de su pequeña Antonella, una niña que cumplió siete años en pleno confinamiento. Mónica preparó una gran fiesta de cumpleaños con un sinfín de globos y decoración para que su hija viviese un día de lo más especial.

Aún así, Mónica ha confesado a Pablo Motos que este aislamiento ha afectado a su pequeña pues vivió con miedo su primera salida a la calle. "Cuando tienes hijos los miedos son mas grandes. Ami hija le afecta, tienen una edad que entiende, pero no entiende", comenzaba explicando la hermana de Penélope Cruz.

"Espero que lo hagamos todo bien y los niños vuelvan a la normalidad. Mi hija tiene 7 años. Yo intento, pero se me escapa, no puedo llevarla al cole, no puedo solucionarlo como madre y te frustra. Es un miedo oculto", continuaba confesando la actriz para añadir: "El primer día que se podía salir, se preparó la bici y la mochila y cuando llegó el momento de salir me dijo que no, que le daba miedo y la dije que no, que había que salir".