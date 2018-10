Mónica Cruz no descarta volver a ser madre: "Me gustaría"

MADRID, 18 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida, Mónica Cruz ejerció de madrina de una de sus firmas de joyas preferidas, Majórica. Centrada totalmente en su trabajo y en el cuidado de su hija Antonella, la actriz reconoció que tiene ganas de ampliar la familia aunque no es el momento y es que le gustaría dedicarle el tiempo que se merece. En cuanto al amor, Mónica comentó que está soltera pero no cerrada al amor y es que, siempre que sea alguien que sume, está dispuesta a intentarlo.

CHANCE: ¿Por qué te ha llamado la atención Majorica?

Mónica Cruz: Es una marca que yo sigo desde que era pequeña y cuando me propusieron colaborar con ellos pues encantada y encima todo lo que están haciendo para la ayuda contra el cáncer de mama. Una marca que se moja en ese sentido.

CH: ¿A la hora de ponerte joyas de qué tipo te gustan?

M.C: Pues depende, según lo que lleve. Si es un vestido te pones algo más fino pero también me gustan los pendientes grandes. Cada vez me gustan más las joyas, debe ser la edad.

CH: ¿Te regalan muchas o te las compras?

M.C: Tengo la suerte de que me deja muchas para eventos y cosas puntuales pero sí, hace años me compré mi primera joya y bueno.

MÓNICA CRUZ: "CON ANTONELLA ES UN NO PARAR CONTÍNUO Y ME LO PASO BOMBA. ES AGOTADOR PERO NO LO CAMBIARÍA POR NADA"

CH: ¿Cómo era esa primera joya que te compraste?

M.C: Dije: me la voy a comprar. Era cara y pensé: "para mi hija cuando la tenga en un futuro" y mira, ahí la tengo guardada para ella, es un anillo de los que más uso.

CH: ¿Sería esa con la joya con la que te quedarías si tuvieras que elegir?

M.C: Sí, esa es la joya, espero no perderla nunca.

CH: ¿Echas en falta anillo de compromiso?

M.C: No, ninguna. Además dije "este anillo lo voy a tener toda la vida" porque igual esos igual un día te lo quitas y no te lo quieres volver a poner.

CH: ¿Cómo está la niña?

M.C: Muy bien, muy grande, gracias.

CH: ¿Te quita las joyas ya?

M.C: Sí, sí, le encanta. Y los colgantes y todo. Yo cuando la veo se los quito porque es peligroso pero sí.

CH: ¿Cuántos años tiene ya?

M.C: 5.

CH: ¿Qué es lo que más destacarías de ella?

M.C: Todo: su energía, su vitalidad, es un no parar continuo y me lo paso bomba. Es agotador pero no lo cambiaría por nada. La energía de los niños es maravillosa.

CH: Ella es tu joya

M.C: Sí, tú lo has dicho

MÓNICA CRUZ: "CADA UNO ES LIBRE DE ELEGIR Y YO OBSERVO QUÉ ES LO QUE LE GUSTA HACER"

CH: ¿Cómo ha sido cuando te tienes que distanciar de ella por rodajes?

M.C: Bueno, me organizo bastante bien. Con Velvet, que es lo último que he hecho, el horario es muy fácil. Ahora con el colegio tengo más libertad, pasa más horas allí y como todas las mamás, organizándome.

CH: ¿La has llevado a rodaje?

M.C: No, porque se aburre. A parte, no para. Me la puedo llevar algún día a fotos o cosas así pero enseguida se aburre. No para.

CH: ¿Cuándo te ve en la tele qué te dice?

M.C: Cuando era bebé me hacía gracia porque cuando me veía en la tele me llamaba 'moni' o 'mamá moni' pero lo ve como algo normal. Ella sabe que es mi trabajo y es un trabajo como otro cualquiera.

CH: ¿Te gustaría que siguiera tus pasos?

M.C: Yo lo que ella quiera le voy a apoyar.

CH: Seguir un poco la saga.

M.C: Lo que ella quiera, cada uno es libre de elegir y yo observo que le gusta ballet y va a ballet pero igual mañana le gusta otra cosa. Es apoyarla y estar ahí. Y cuando sea más grande pues igual.

CH: Estás con Velvet, supongo que habréis terminado ya el rodaje.

M.C: Sí, terminamos a finales de julio.

CH: ¿Algún proyecto de cine o serie que nos puedas contar?

M.C: Bueno, hay muchas cosas ahí pero no lo tengo cerrado así que no os puedo contar mucho. Pero hay mucho movimiento.

MÓNICA CRUZ: "SÍ QUE ME ENCANTARÍA TRABAJAR FUERA, SIEMPRE QUE SEAN PROYECTOS INTERESANTES"

CH: ¿Cruzarías el charco como tu hermana?

M.C: Sí.

CH: Tu hermana se fue cuando no tenía familia.

M.C: Y yo también, he estado 7 años viajando por todo el mundo. Si es para un trabajo e ir allí tendría que juntar los días de grabación para no perder mucho la rutina por la niña, aunque todavía me puedo permitir que falte algún día. Como las prioridades ahora son otras sí que me encantaría trabajar fuera siempre que sean proyectos interesantes.

CH: ¿Incluso instalarte allí si se da bien?

M.C: No lo sé, me lo tendría que plantear pero todo puede ser.

CH: ¿Con quién te gustaría trabajar?

M.C: Con cualquier persona, me gusta actores, equipo técnico. Cualquier persona que te aporte algo y que aprendas y trabajes a gusto y con respeto.

CH: ¿El tema de baile lo tienes parado o sigues haciendo cosillas?

M.C: Paré en agosto pero he vuelto. Ya que empecé y me volví a reenganchar a la danza aunque no sé si voy a hacer algo profesional ahora mismo pero sí que quiero seguir porque para mí es salud mental, es como mi terapia.

CH: Ahora están muy en auge los musicales. ¿Te plantearías un musical?

M.C: Sí, nunca lo he pensado pero tendría que ponerme más las pilas en canto. Pero me encantan los musicales.

MÓNICA CRUZ: "EN EL MOMENTO QUE PUEDA PARAR UN POCO SÍ ME GUSTARÍA AMPLIAR LA FAMILIA"

CH: Intentas sacar tiempo de donde sea para estar con tu peque.

M.C: Sí, sí, eso para mí es sagrado. El trabajo lo intento poner en sus horas de colegio. Y si viajo, solo puedo estar una noche sin ella, no puedo estar más.

CH: ¿Hay planes de navidad de ir a algún sitio con ella?

M.C: No lo había pensado pero si no salimos fuera, porque en navidades al final estamos aquí y viendo a mi hermano también pero siempre estamos haciendo escapada. Hace nada estuvimos en por aventura y con niños es organizar calendarios y que no afloje nada.

CH: ¿Volverás a ser madre, verdad?

M.C: Sí, siempre lo he dicho, pero en el momento que pueda y pueda parar un poco. Pero sí me gustaría. Tampoco es una presión que quiero estar todo el día con eso. Me gustaría hacerlo. Si viene, genial si no, pues nada. Ya tengo una hija maravillosa, por lo menos tengo una.

CH: ¿No te importaría ser madre soltera?

M.C: No, en absoluto.

CH: De momento el corazón está tranquilo, no ocupado.

M.C: Muy bien, muy tranquilo, ocupadísimo.

MÓNICA CRUZ: "ESTOY MUY A GUSTO, SI VIENE UN HOMBRE ES PARA ESTAR MEJOR Y SI NO, HASTA LUEGO LUCAS"

CH: ¿Por un hombre?

M.C: No, joe, siempre estáis igual. ¿Sabes qué pasa? Que me enfada que siempre preguntéis las mujeres.

CH: Te lo iba a preguntar él pero...

M.C: Ya ibas derecha. La vida puede estar completa sin un hombre.

CH: Por supuesto.

M.C: No quiero decir con esto que tenga la puerta cerrada. Yo estoy muy a gusto y si viene uno es para estar mejor y si no, hasta luego Lucas.

CH: A lo mejor eres muy exigente con los hombres.

M.C: Error. Si entras exigiendo mal vas. Yo no exijo ni pido nada. El que te lo quiera dar que lo de sin pedir.

CH: ¿Les impones, quizás?

M.C: No sé, eso se lo deberías preguntar a ellos.

CH: ¿Tú qué buscas en un hombre?

M.C: Estar tranquila, a gusto y que me aporte, no que me reste. Si no, estoy muy bien así, si es que no tengo tiempo.

CH: No te da tiempo ni de encontrar ni de buscar ni de nada.

M.C: Es que yo creo que eso no hay que buscarlo, a lo mejor un día te sorprende y no te lo esperas y tú misma te descolocas. Pero no lo busco, estoy bien así.

CH: Tú a tú baile.

M.C: A mi baile, a muchas más cosas.

CH: ¿Y plantearte poner tu propio centro?

M.C: ¿De baile? No, siempre me ha dado mucho respeto la enseñanza. He admirado mucho a mis profesores porque lo han sido toda la vida con los que sigo teniendo contacto. Una cosa es bailar y otra dedicarte a la enseñanza. Le tengo mucho respeto y no me veo. Si me veo bailando unos años pero lo de la enseñanza no.